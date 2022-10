Samorządowcy przeciwko podwyżkom cen energii. Sommer: „Najgorsza komuna protestuje przeciwko efektom działania komunizmu”

REKLAMA

O godz. 14 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zakończył się protest samorządowców pod hasłem „Tylko ciemność”. Manifestanci sprzeciwiają się podwyżkom cen za energię elektryczną. Wcześniej przed Sejmem złożyli petycję w tej sprawie na ręce marszałków Sejmu i Senatu.

Protestujący spotkali się w piątek o godzinie 12.30 przed Sejmem, gdzie złożyli petycję w sprawie ograniczenia kosztów za energię elektryczną na ręce wicemarszałków Sejmu: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego oraz wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego.

Następnie protestujący przeszli przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Samorządowcy z flagami swoich miast szli chodnikiem, nie wznosili żadnych okrzyków.

– Jesteśmy w tej chwili cały czas na pierwszej linii frontu. Tak było w pandemii, gdzie to samorządy ratowały naszych obywateli przed jej skutkami. Później wybuchał wojna i kryzys uchodźczy i mimo, że to nie jest nasze zadania, przyjmowaliśmy sąsiadów –powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Kryzys energetyczny, ceny które są absolutnie nie do udźwignięcia przez obywateli i przez samorząd. Niektórzy z Was odkrywali podwyżki rzędu kilkuset procent. Ten rząd nie radzi sobie z sytuacja i spycha odpowiedzialność na samorządy. W październiku wymyślili, że to my będziemy odpowiedzialni za kupowanie i dystrybucję węgla – grzmiał.

Głos zabierali przedstawiciele zarówno metropolii jak i mniejszych miast czy gmin. Wszyscy mówili o problemach z jakimi się mierzą jeśli chodzi o wzrastające koszty energii. O godzinie 14 protest zakończył się i manifestanci rozeszli się.

Manifestacja odbiła się także echem na Twitterze.

„Jesteśmy razem z @trzaskowski_ i samorządowcami z całej Polski pod KPRM i domagamy się by rząd PiS zajął się podwyżkami cen energii, a nie sobą lub oddał władzę. Propagandą domów nie ogrzejecie!” – grzmiał poseł Franek Sterczewski.

„Najgorsza komuna protestuje przeciwko efektom działania komunizmu jednocześnie głosząc, że od komunizmu nie odstąpi nigdy. Dopóki ci ludzie są w jakichkolwiek władzach, dopóty ceny energii i inflacja będą rosnąć” – skwitował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com Tomasz Sommer.

W sprawie podwyżek cen energii wyraźnie widać jeszcze inny wątek.

„Zostałem wybrany przewodniczącym komisji ds. środowiska, klimatu i energii w @EU_CoR #ENVE. Dziękuję za zaufanie. Obecny kryzys pokazuje jasno, że transformacja energetyczna – inwestycje w OZE, w energooszczędność – to dziś sprawa fundamentalna. Że musimy działać. Natychmiast” – napisał w piątek Rafał Trzaskowski.

„Idiokracja. Trzaskowski niedługo zbankrutuje miasto przez podwyżki cen spowodowane przez demolkę energetyki nazywaną „transformacją energetyczną”, ale mimo to woła o jeszcze wincej tej demolki. Dlaczego te barany, które za to zapłacą na niego głosują jest dla mnie niepojęte” – przyznał Sommer.

