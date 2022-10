Sośnierz: Jak słyszę o tym, to mi już naprawdę kartofle z piwnicy uciekają [VIDEO]

REKLAMA

– To się nie może udać, to jest próba oszukania praw ekonomii, to jest próba wynalezienia ekonomicznego perpetuum mobile – mówił w Sejmie poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Sośnierz zabrał głos w czasie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Polityk wyjaśnił dlaczego finansowanie wspierania inwestycji z budżetu jest bez sensu.

Sośnierz: „To się nie może udać”

– Różnych głupot tu muszę na tej sali wysłuchiwać wielokrotnie, ale jak słyszę o tym, że z budżetu mamy finansować wspieranie inwestycji, to mi już naprawdę kartofle z piwnicy uciekają – zaczął swoje wystąpienie Sośnierz.

– Żeby dać pieniądze na inwestycje trzeba je najpierw zabrać ludziom, którzy mogliby je zainwestować. Najlepszym sposobem wspierania inwestycji jest nie zabierać pieniędzy ludziom, którzy wypracowali zysk i mogą je dalej inwestować – wyjaśnił poseł.

– Ci ludzie, którzy wiedzą jak wypracować zysk, najprawdopodobniej zainwestują te pieniądze z sensem. Ci którzy przychodzą po pomoc do państwa, to najprawdopodobniej zainwestują te pieniądze bez sensu – dodał polityk Konfederacji.

Sośnierz podkreślił, że „jakby wiedzieli jak inwestować to by albo zarobili sami albo wzięli je od innych inwestorów, którzy znają się na tym, jak pieniądze wypracowywać”.

– To co robimy jest absolutnie bez sensu. Jeśli zabieramy pieniądze z inwestycji, żeby dać na inwestycje, to to jest próba pomagania poprzez szkodzenie – wskazał.

– To się nie może udać, to jest próba oszukania praw ekonomii, to jest próba wynalezienia ekonomicznego perpetuum mobile. Nie idźcie tą drogą – podsumował Sośnierz.