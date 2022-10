TA choroba prawie zniknęła ze statystyk. Teraz wieszczą jej wielki powrót

REKLAMA

Media przewidują, że w nadchodzącym sezonie chorobowym możemy mieć do czynienia z powrotem grypy. Nawrót ten widziany jest już na półkuli południowej. W Polsce zaczynają się namawiania do szczepień, szczególnie dzieci.

BBC News alarmuje, że w Europie na przełomie 2022 i 2023 roku może być więcej zakażeń wywołanych grypą sezonową, niż w poprzednich dwóch sezonach grypowych, bo wtedy nazywano to covidem. Do wzrostu zakażeń może dojść też wcześniej niż zwykle. W Polsce największe nasilenie zachorowań na grypę sezonową jest od stycznia do marca, jednak czasami występuje już w grudniu.

W tym sezonie chorobowym dominuje szczep H3N2, który był obecny w sezonie 2017/2018. W Wielkiej Brytanii wywołał największą liczbę zakażeń od czasu epidemii w latach 1975-1976. Wtedy jednak nikomu nie przyszło na myśl wprowadzać lockdowny i tego typu rozwiązania.

Namawiają, by szczepić dzieci

Specjaliści Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie twierdzą, że kluczowe znaczenie ma szczepienie przeciwko grypie dzieci. Z ich danych wynika, że w poprzednich sezonach na każde 10 dzieci, które opuściły szkołę z powodu grypy, zachorowało 8 nowych członków gospodarstw domowych. Zaszczepienie już co piątego dziecka może zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy w całym społeczeństwie prawie o połowę – uważają.

Wyszczepialność wśród najmłodszych Polaków jest jednak niska i nie przekracza 2 proc. W całym naszym społeczeństwie w sezonie 2022/2023 zaszczepiło się 7 proc. osób – to i tak więcej niż w latach poprzednich.

Medycy twierdzą, że najwyższe ryzyko ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia groźnych powikłań występuje u dzieci do piątego roku życia. Ta grupa wiekowa jest też głównym transmiterem grypy wśród innych dzieci, rodziców, dziadków, rodzeństwa czy pozostałej części społeczeństwa.

„Zakażone dziecko może być źródłem zakażenia dla innych nawet ponad 10 dni, przy czym u małych dzieci również do 6 dni, zanim wystąpią objawy. Dlatego jako Główny Inspektorat Sanitarny, w pełni rekomendujemy coroczne szczepienia przeciw grypie wśród dzieci” – przekonywał podczas spotkania z dziennikarzami zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Krzysztof Saczka.

Podobną śpiewkę słyszeliśmy przy covidzie…