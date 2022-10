Zmniejsza się różnica pomiędzy PiS a PO. Konfederacja przebija próg [SONDAŻ]

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie prowadzi w sondażach poparcia partii politycznych. Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

Według tego badania, zmniejsza się przewaga PiS-u nad Koalicją Obywatelską. Na rządzącą partię chce głosować 33,9 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,7 pp.

Na Donalda Tuska i spółkę wskazało 29,1 proc. badanych. W tym przypadku to wzrost aż o 2,2 pp.

Spadek poparcia zalicza natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na tę formację deklaruje 10,7 proc. ankietowanych, a na początku września było 14,5 proc.

Kolejna jest Lewica, którą wskazało 8,7 proc. (wzrost o 1,4 pp.). PSL-Koalicja Polska cieszy się poparciem 5,9 proc. respondentów (na początku września 5,4 proc.).

Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja, której wynik to 5,2 proc. We wrześniu – wg IBRiS-u – koalicja wolnościowców, narodowców i tradycjonalistów znalazła się pod progiem wyborczym z wynikiem 4,2 proc.

Wyborców, którzy nie zdecydowali, na kogo oddać głos, jest 6,5 proc. (na początku września 8,5 proc.).

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 50,1 proc. Polaków, uprawnionych do głosowania (wzrost o 0,5 pp.). Głosu nie oddałoby 40,6 proc. ankietowanych (spadek o 6,4 pp.). Niezdecydowanych jest 9,3 proc. wyborców (wzrost o 5,9 pp.).

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 4 – 5 października 2022 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Wyniki porównano z badaniem z 3 września 2022 r.

W tym tygodniu opublikowano też wyniki sondażu innej pracowni, które dość znacząco różnią się od tych zaprezentowanych przez IBRiS.