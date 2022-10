Bosak do tzw. prawicy: Ile można czekać? Dlaczego tylko ONI mają mieć prawo do broni? A zwykli Polacy? [VIDEO]

REKLAMA

To jest absurd. Zmieńcie to wreszcie. Ile możemy czekać? Dlaczego tylko sędziowie i prokuratorzy, których w swojej propagandzie nazywacie kastą, mają mieć prawo do broni? A zwykli Polacy? – mówił w kierunku rządzących o dostępie do broni Krzysztof Bosak.

Polityk Konfederacji podczas sejmowego wystąpienia częściowo pochwalił projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Będą m.in. zmiany w dostępie do gruntów pohandlowych oraz w podatkach od spadków.

– To zdumiewające, że dopiero po 7 latach rządów tzw. prawicy mamy jakiś projekt idący w kierunku deregulacyjnym, a nie przeregulowania wszystkiego, upaństwawiania, centralizowania, podnoszenia podatków itd., itd. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale skoro się pojawiła, to warto się jej przyjrzeć. Najpierw więc może kilka pozytywów – rozpoczął wystąpienie Bosak.

– W sprawie podniesienia kwot, od których należy się podatek od spadków i darowizn – dobry kierunek, najlepiej ten podatek w ogóle zlikwidować. W sprawie zliberalizowania obrotu gruntami leśnymi – dobra zmiana w dobrym kierunku, ale właściwie tak naprawdę bez znaczenia. Na rynek nieruchomości w żaden szczególny sposób to nie wpłynie, natomiast warto robić nawet małe drobne zmiany w drobnych kierunkach – wskazywał Bosak.

„Likwidacja idiotycznego lewackiego przepisu wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 r.”

– Jeżeli chodzi o ograniczenie udziału młodzieży w polowaniach – likwidacja tego idiotycznego przepisu, lewackiego przepisu wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 r. Oczywiście, że należy to usunąć, było to wprowadzone intencjonalnie jako uderzenie w tradycję łowiecką. W jaki sposób tradycja łowiecka jest odtwarzana? Z pokolenia na pokolenie. Zawsze łączyła się też ze zdolnościami obronnymi naszego narodu, co jest opisane w literaturze opowiadającej, jak wyglądało wychowanie szlacheckie, wychowanie w warstwach ziemiańskich – kontynuował Bosak.

– Polowania jako element tradycji narodowej, zdolność młodych do posługiwania się bronią. To właśnie poprzez zabieranie na polowania młodzieży, dorastających młodych mężczyzn… Tutaj Lewica mówiła o dzieciach. Dzieci. Stuknijcie się w głowę. Siedemnastolatek nie jest dzieckiem, 17-letni mężczyzna może walczyć. Powinien uczyć się posługiwania bronią – podkreślił.

– Tak, usunąć te przepisy jak najszybciej. Wielki wstyd dla tzw. prawicy z PiS-u – tak zwanej, bo uważam, że trzeba sobie zasłużyć na miano bycia prawicą, a nie się tak nazwać – że 5 lat temu tego typu przepisy zostały wprowadzone – ubolewał poseł Konfederacji.

„Potrzebujemy kompleksowej ustawy w kwestii dostępu do broni”

– No i kwestia dostępu do broni. Proszę państwa, my potrzebujemy kompleksowej ustawy na ten temat. Potrzebujemy – uwaga, słuchajcie, Lewica i Platforma – bo Unia każe, to do was przemawia, nie? Potrzebujemy dlatego, że jest wojna na wschód od nas. Wiecie, że nie wolno kupować wkładów do kamizelek kuloodpornych? Wiecie, że jak się buduje schron przy domu, to nie wolno legalnie do tego schronu kupić urządzeń wentylacyjno-filtracyjnych? – wyliczał potworki prawne.

– To jest absurd. Zmieńcie to wreszcie. Ile możemy czekać? Dlaczego tylko sędziowie i prokuratorzy, których w swojej propagandzie nazywacie kastą, mają mieć prawo do broni? A zwykli Polacy? Dlaczego uznaniowe decyzje psychologów czy policjantów? Powinno być jasne, przejrzyste, proste prawo. Dlaczego Czesi mogą mieć prostsze prawo zgodne ze standardami unijnymi, a Polacy na to nie zasługują? Zmieńcie to jak najszybciej, kompleksowo, a nie – pudrowanie trupa – podsumował Bosak.