Mieszkanka Płocka padła ofiarą oszustów. Oszczędności wrzuciła do kosza na śmieci

69-letnia mieszkanka Płocka zaufała mężczyźnie, który dzwoniąc do niej podał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji i polecił, aby chroniąc swoje oszczędności wypłaciła je z banku, a następnie wrzuciła do kosza na śmieci. Kobieta straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska, do zdarzenia doszło dzień wcześniej, gdy na telefon stacjonarny 69-latki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusza CBŚP, a następnie ostrzegł, że bankowe oszczędności seniorki są zagrożone.

– W trakcie rozmowy oszust poprosił, aby płocczanka szybko podała swój numer telefonu komórkowego. Seniorka podała numer. Po chwili ponownie skontaktował się z nią rzekomy funkcjonariusz CBŚP. Podczas rozmowy polecił, aby seniorka udała się do banku i wypłaciła swoje oszczędności, ponieważ są one zagrożone, a w tej chwili policjanci prowadzą akcję, której celem jest schwytanie przestępców – przekazała podkom. Lewandowska.

Jak dodała, „niczego nie podejrzewając, 69-latka zaufała mężczyźnie, poszła do banku i wypłaciła kilkadziesiąt tysięcy złotych”, przy czym „cały czas podczas drogi do banku oszust prowadził z kobietą telefoniczną rozmowę, instruując ją, co do dalszego postępowania”.

– Po wypłaceniu pieniędzy rzekomy funkcjonariusz CBŚP polecił, aby seniorka wrzuciła pieniądze do kosza na śmieci i nie odwracała się. Niestety płocczanka wykonała polecenia oszusta, który zapewniał ją, że po południu skontaktuje się z nią ponownie i zwróci jej oszczędności. Tak się jednak nie stało – podkreśliła rzeczniczka płockiej policji.

Policja przestrzega przed tego typu oszustwami. „Ponownie apelujemy i przypominamy. Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, »akcjach policyjnych«. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust” – zaznaczono w informacji.

„Apelujemy również do bliskich osób starszych – zadbajcie państwo o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, uczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie Państwo na osoby starsze, by kontaktowały się z Wami i pytały o radę” – przekazała rzeczniczka płockiej policji.