Panika na Krymie. Reglamentacja towarów, kolejki po benzynę

REKLAMA

Rosyjska administracja anektowanego Krymu oświadczyła w sobotę, że sprzedaż niektórych produktów w sklepach spożywczych zostanie ograniczona, by uniknąć masowego wykupywania towarów. Obawy o taką panikę wzbudził sobotni pożar na moście prowadzącym do Rosji.

Krótko po doniesieniach o pożarze w mediach pojawiły się doniesienia o kolejkach na stacjach benzynowych. Ruch przez most jest całkowicie wstrzymany.

REKLAMA

Ograniczenia w sklepach mają dotyczyć m.in: kasz, soli, cukru i mąki – informuje niezależny portal Meduza. Artykuły z tej grupy będą sprzedawane w liczbie nie większej niż 3 kg na osobę. Rosyjska administracja Krymu zapewnia, że nie dojdzie do deficytu produktów żywnościowych i paliwa. Obiecuje też rychłe uruchomienie przeprawy promowej i szybką naprawę mostu.

The Russians managed to organize a ferry from Kerch to Russian territory, and immediately a line of cars lined up three kilometers long pic.twitter.com/rW5zQE9qCJ

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022