Para Romów z Rumunii okradła Carrefour. Niby nic niezwykłego, ale ten łup zastanawia….

W Hazebrouck na północy Francji, przy kasach miejscowego supermarketu Carrefour, ochroniarze zatrzymali dwójkę obywateli Rumunii. Para była im znana z kradzieży dokonanej w lipcu, więc zwrócono na nią uwagę.

Kiedy 36-letni mężczyzna i 63-letnia kobieta, oboje narodowości rumuńskiej, minęli już kasy, wkroczyli ochroniarze. Wezwano policję, a para została odprowadzona na rewizję osobistą.

Okazało się, że kobieta schowała pod spódnicą torbę, a w niej łupy. Łupem okazały się jednak dość nieoczekiwanie… prezerwatywy i żel intymny w dużych ilościach. W sumie był to towar o wartości 630 euro.

Kiedy pracownicy dokonali weryfikacji na dziale higieny, okazało się, że para zabrała z regału wszystkie wystawione tam lubrykanty i kondomy. Może w taborze jakieś wzmożenie?

Złodzieje zostali umieszczeni w areszcie policyjnym i przyznali się do faktów, ale zaprzeczyli, by dokonali podobnego czynu w lipcu. Jednak nagranie z telewizji przemysłowej magazynu nie pozostawiało jednak wątpliwości, że to ta sama para złodziei.

