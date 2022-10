Płonie Most Krymski. Częściowo się zawalił [VIDEO]

REKLAMA

Na zbudowanym przez Rosję moście prowadzącym na anektowany Krym wybuchł pożar – informuje w sobotę portal Ukraińska Prawda. Ogień wybuchł na kolejowej części przeprawy. Na most nie są wpuszczane pojazdy.

Na materiałach video, które obiegły sieć widać także, że most jest częściowo zawalony.

REKLAMA

Propagandowe media rosyjskie twierdzą, że na moście zapaliła się cysterna z paliwem – podała Ukraińska Prawda.

Portal publikuje zdjęcia, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Widać na nich ogień nad jednym z przęseł mostu i wielkie kłęby czarnego dymu. Jednak zdjęcia zawalonej części mostu wskazują, że to jednak nie przypadkowy pożar cysterny, był przyczyną katastrofy.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

More images from Kerch bridge. Various conflicting reports at this stage. Some say the bridge was hit with a missile. Others say it was an attack by SF groups. Russian media reporting that a railway cistern carriage exploded. This could be an interesting day ahead… pic.twitter.com/zsLJ3ufOrN

— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 8, 2022