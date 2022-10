Po przejściu huraganu… płoną samochody elektryczne. „Nasi strażacy nie mieli wcześniej z tym do czynienia” [VIDEO]

REKLAMA

Po przejściu potężnego huraganu Floryda walczy z… płonącymi samochodami elektrycznymi. Dochodzi do samozapłonów po zalaniu wodą. Strażacy mówią, że mają do czynienia z nową sytuacją.

Floryda liże rany po przejściu huraganu Ian. Jakby nieszczęść było mało, strażacy muszą dodatkowo walczyć z płonącymi elektrykami.

Powodzie sprawiły, że mnóstwo samochodów zostało zalanych. W niektórych pojazdach elektrycznych doszło do korozji baterii, w następstwie czego auta płoną.

„Gdy słoneczny stan dochodzi do siebie po groźnej burzy, ratownicy stanęli w obliczu zniszczeń spowodowanych przez pojazdy elektryczne, które zalane wodą w wyniku rozległej powodzi, zapaliły się” – pisze Jimmy Patronis, dyrektor finansowy Florydy.

There’s a ton of EVs disabled from Ian. As those batteries corrode, fires start. That’s a new challenge that our firefighters haven’t faced before. At least on this kind of scale. #HurricaneIan pic.twitter.com/WsErgA6evO

