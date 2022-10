Tak działa nowy taryfikator. 24 punkty karne i 1800 zł mandatu

REKLAMA

24 punkty karne i 1800 zł mandatu – taki był koszt jednego manewru, na który zdecydował się kierowca maserati. 44-latek złamał dwa przepisy w zaledwie kilkanaście sekund. Nowy taryfikator był jednak dla niego bezlitosny.

Policjanci w Strzelcach Krajeńskich w woj. lubuskim opublikowali nagranie feralnego manewru. Jak podaje policja, kierowca „nie dostosował się do zakazu wyprzedzania i przekroczył dopuszczalną prędkość”.

„Nagranie z tej sytuacji daje do myślenia: czy warto się spieszyć? Odpowiedz jest chyba jednoznaczna” – twierdzi lubuska policja.

Do zdarzenia doszło w czwartek 6 października. 44-latek wyprzedzał ciąg pojazdów, przekraczając przy tym podwójną ciągłą linię. Przekroczył także prędkość.

Zatrzymał go nieoznakowany radiowóz drogówki.

Nowy taryfikator obowiązuje od 17 września. Nowe przepisy to drugi etap zmian w prawie drogowym, których celem – jak tłumaczył resort infrastruktury – jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jedną z ważniejszych zmian są przepisy dotyczące tzw. recydywy, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Chodzi o sytuacje, gdy kierowca popełni wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h to co najmniej 800 zł, a dalej – o 41-50 km/h – 1 tys. zł; o 51-60 km/h – 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h – 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej – 2,5 tys. zł. Od 17 września – przy przekroczeniu prędkości powyżej 31 km/h – kwoty te wzrosły dwukrotnie w przypadku recydywy.

Nowe przepisy zakładają, że podwójne karanie dotyczy także innych obszarów ruchu, m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamania zakazu wyprzedzania, czy wyprzedzania na przejściach lub bezpośrednio przed nimi.

Obok zmian w taryfikatorze punktów karnych, zmieniły się także zasady ich usuwania. Nie można już przechodzić tzw. kursów reedukacyjnych, których ukończenie powodowało zmniejszenie liczby punktów karnych. Wprowadzony został również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.