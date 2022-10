Braun: Lewactwo postawiło świat z nóg na głowę, ale to nie jest powód… [VIDEO]

REKLAMA

Grzegorz Braun zwrócił PiS-owi uwagę, że nawet jeśli „lewactwo świat postawiło z nóg na głowę”, to jeszcze nie znaczy, że obóz władzy mieniący się prawicą musi iść w tym samym kierunku.

Braun odniósł się do zmian ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W zmianach zapowiedziano więcej regulacji oraz wyższy limit wydatkowy w latach 2023-26 „w związku z uruchomieniem dodatkowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.

– To, że lewactwo świat postawiło z nóg na głowę i że życia tam nie widzi nikt poza systemem dotacji, zasysania funduszy budżetowych, to nie jest powód, żeby polscy patrioci dawali temu tak ściśle analogiczną odpowiedź, tylko z odwróconym wektorem i z odwróconą dyrektywą kadrową. Prawda? – mówił Braun w Sejmie.

– Zatrudniamy naszych w miejsce nie naszych. To jest – powtarzam, bo już o tym szerzej mówiłem – głęboko demoralizujące, nieuczciwe. Czy nie moglibyście raczej zabrać się – to jest pytanie o to, czy w ogóle nad tym się pochylacie – za tworzenie listy agentów w takim znaczeniu, w jakim np. w prawie amerykańskim to funkcjonuje, agentów obcych państw na naszym rynku politycznym, fundacji, stowarzyszeń, organizacji, które są zasilane z zagranicy? – pytał.

– To prawdziwie upośledza polskich patriotów i to stawia ich wobec wyzwania, jakim jest nieuczciwa konkurencja. Tym się zajmijcie, a nie twórzcie kolejnego żłobu, paśnika, systemu ssąco-tłoczącego kasę z budżetu państwa dla ludzi z waszych kalendarzy – podsumował Braun.

