Zemsta za most? Rosjanie zaatakowali budynki mieszkalne w Zaporożu [VIDEO]

REKLAMA

Wojska rosyjskie ostrzelały w niedzielę nad ranem miasto Zaporoże w południowo wschodniej Ukrainie, stolicę obwodu zaporoskiego. Według lokalnych władz wystrzelono co najmniej 10 rakiet m. in. na budynki mieszkalne. Zginęło 17 osób.

„W rezultacie nocnego ataku na Zaporoże 5 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych a około 40 uszkodzonych. Wybuchły pożary. Dotychczas potwierdzono śmierć 17 osób” – napisał Kurtiew na Telegramie.

REKLAMA

A video showing the aftermath of #Russia's attack on #Zaporizhzhia killing at least 17 people. pic.twitter.com/Q1CRap1GMz

— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2022