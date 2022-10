Eksplozje w Kijowie. Ostrzały w trzech obwodach na Ukrainie [VIDEO]

REKLAMA

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Zaporoża w środkowej Ukrainie. Wojska rosyjskie ostrzelały też w nocy Mikołajów i miejscowości w czterech regionach obwodu dniepropietrowskiego, w samym Nikopolu uszkodzono ponad 30 budynków – informują władze lokalne. Z kolei w centrum Kijowa doszło do trzech potężnych eksplozji.

Wśród ofiar ataku na Zaporoże jest jedno dziecko, które zostało ranione odłamkami szkła – przekazał przewodniczący rady tego miasta Anatolij Kurtew.

Wcześniej szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch informował, że rosyjskie rakiety trafiły w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa – podaje agencja Interfax-Ukraina.

As a result of #Russia's attack on a residential building in #Zaporizhzhia, one person was killed and five were injured, reports the city council. pic.twitter.com/7JDIZAdek9

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022