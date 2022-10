Ewakuacja na kampusie UJ. Znaleziono niezidentyfikowaną substancję

REKLAMA

Z powodu niezidentyfikowanej substancji znalezionej w jednym z pomieszczeń na Wydziale Chemii na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ewakuowano 160 osób.

Podejrzaną substancję znalazł pracownik porządkując pomieszczenie służbowe, należące do byłego pracownika uczelni. „Okazało się, że może ona stanowić zagrożenie i dlatego na miejsce wezwano służby – straż i policję – które prowadzą tam czynności. Sprawdzamy, co to za substancja” – powiedział PAP oficer prasowy komendy miejskiej policji w Krakowie Piotr Szpiech.

Z budynku przy ul. Gronostajowej ewakuowano 160 studentów i pracowników. Na miejscu jest 20 strażaków z sześciu zastępów.