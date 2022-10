Jabłonowo Pomorskie. Zerwał i spalił ukraińską flagę. Sąd wydał wyrok

REKLAMA

Decyzją Sądu Okręgowego w Toruniu Aleksander D. został skazany na osiem miesięcy prac społecznych. Chodzi o zerwanie i spalenie flagi Ukrainy z urzędowego budynku w Jabłonowie Pomorskim.

Do zdarzenia doszło 3 maja. Aleksander D. zerwał z budynku Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim flagę Ukrainy. Następnie pogniótł ją i spalił.

Jak podaje portal Dziennika Toruńskiego „Nowości”, Sąd Okręgowy w Toruniu uznał Aleksandra D. za winnego przestępstwa na tle nienawiści narodowościowej i skazał mężczyznę na karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin miesięcznie.

Ponadto sąd zobowiązał oskarżonego w okresie odbywania kary do wykonywania pracy zarobkowej oraz do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, a także zarządził podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Toruniu na okres 30 dni.

Wyrok nie jest prawomocny.

Dlaczego flaga Ukrainy została w ogóle wywieszona w Jabłonowie Pomorskim? Tak w rozmowie z „Nowościami” tłumaczyła to Katarzyna Pomianowska, dyrektor Centrum Kultury i Sportu.

– Zgodnie z zarządzeniem burmistrza przed 3 maja 2022 roku wywiesiliśmy nie tylko flagę Polski, ale i Ukrainy. Mieliśmy już wówczas w mieście spore grono uchodźców wojennych z Ukrainy. Zostali zaproszeni do udziału w uroczystościach i obchodach dnia 3 maja. Wywieszenie ich flagi państwowej było gestem przyjaźni i solidarności. Wszyscy chcieliśmy, by tę solidarność i wsparcie w trudnych chwilach poczuli – powiedziała.