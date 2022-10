Jeśli Twoim marzeniem są zdrowe i lśniące zęby, prawidłowa higiena jamy ustnej i przestrzeganie najważniejszych zasad mogą nie wystarczyć, aby zrealizować ten cel. Ważne jest również stosowanie odpowiednich przyrządów, np. szczoteczek do zębów czy nici dentystycznych. W tym artykule skupimy się na szczoteczkach sonicznych. Czym tak naprawdę są i jak działają? Jakie są różnice pomiędzy szczoteczką soniczną a elektryczną? Która z nich jest lepsza?

Nazwa tego urządzenia pochodzi z języka angielskiego, gdyż słowo „sonic” oznacza „dźwiękowy”. Szczoteczka soniczna opiera swoją pracę na technologii fal dźwiękowych, które skutecznie usuwają płytkę nazębną, bakterie i przebarwienia szkliwa. Za początek jej historii można uznać rok 1939, kiedy to szwajcarski doktor Phillipe-Guy Woog stworzył pierwszy model szczoteczki elektrycznej. Początkowo miała ona ułatwić szczotkowanie zębów osobom z ograniczeniami motorycznymi. Jej masowa produkcja ruszyła w latach pięćdziesiątych. Szczoteczka elektryczna zyskiwała coraz to większą popularność nie tylko wśród pacjentów, ale również wśród stomatologów.

Szczoteczka soniczna – co to takiego?

W 1987 roku amerykański naukowiec Robert Bock, w efekcie pracy nad udoskonaleniem modelu elektrycznego, stworzył szczoteczkę soniczną. Na początku nie cieszyła się ona dużym uznaniem, a to z powodu obaw wynikających z działania fali dźwiękowej. Wkrótce jednak specjalistyczne badania rozwiały wszelkie wątpliwości, a produkcja szczoteczek sonicznych ruszyła na światową skalę. Dziś uważana jest ona za młodszą siostrę szczoteczki elektrycznej.

Jak działa szczoteczka soniczna?

Praca szczoteczki sonicznej opiera się na produkcji fal dźwiękowych o wysokim natężeniu, które dzięki temu charakteryzują się właściwościami bakteriobójczymi. Szczoteczka posiada podłużną główkę z włóknami, które wykonują nawet 96 000 ruchów sonicznych w ciągu minuty.

Prędkość pracy szczoteczki sonicznej to nie jej jedyny atut. Fale dźwiękowe, oprócz tego, że wprawiają w ruch włókna urządzenia, docierają również na odległość 4 mm od nich, tym samym łącząc ze sobą cząsteczki śliny i pasty. Powstałe mikrobąbelki docierają nawet do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej, np. przestrzeni międzyzębowych, precyzyjnie usuwając płytkę nazębną oraz inne osady. Szczoteczka soniczna jest urządzeniem bezpiecznym dla jamy ustnej, gdyż wykonywane przez nią ruchy wymiatające chronią dziąsła przed urazami mechanicznymi, a do tego łagodnie usuwają przebarwienia i osady z powierzchni szkliwa.

Szczoteczka soniczna a elektryczna

Szczoteczki soniczne i elektryczne różnią się od siebie typem ruchów włosia, liczbą wykonywanych ruchów oraz kształtem końcówki wymiennej. W urządzeniach sonicznych mamy do czynienia z ruchami wymiatającymi i podłużną główką czyszczącą, natomiast w elektrycznych – z ruchami rotacyjnymi lub rotacyjno-obrotowymi i okrągłą końcówką. Szczoteczki elektryczne, zwane także rotacyjnymi, produkują kilka tysięcy ruchów oscylacyjnych oraz do kilkudziesięciu tysięcy pulsacji. Nowoczesne modele szczoteczek zarówno sonicznych, jak i elektrycznych, posiadają kilka trybów pracy, końcówek wymiennych w zestawie oraz udogodnień technologicznych, które zwiększają komfort użytkowania. Dodatkowo urządzenia soniczne często wyposażone są w program masażu dziąseł. Niektóre z nich można połączyć ze smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji. Szczoteczki soniczne posiadają jeszcze jedną zaletę, która stanowi o ich przewadze nad szczoteczkami elektrycznymi – pracują zdecydowanie ciszej. Specjaliści rekomendują ich używanie przy nadwrażliwości zębów i dziąseł oraz w przypadku posiadania aparatów ortodontycznych, mostów, implantów i koron. Szczoteczka soniczna usuwa też więcej płytki nazębnej oraz przebarwień powierzchniowych.

Ile kosztuje szczoteczka soniczna?

To oczywiście zależy od tego, w jakie tryby pracy oraz funkcje wyposażony jest konkretny model szczoteczki sonicznej. Wpływ na cenę urządzenia ma również obecność końcówek wymiennych w zestawie. Niektóre ze szczoteczek posiadają także poziomy natężenia pracy, z których każdy oparty jest na innej prędkości. Część z nich wyposażono również w liczne udogodnienia, np. wskaźnik zużycia włosia, czujnik kontroli nacisku czy quadpacer, który co 30 sekund informuje o konieczności zmiany strefy uzębienia podczas szczotkowania. Ceny szczoteczek sonicznych wahają się od 200 złotych za modele z podstawowymi funkcjami i właściwościami do nawet 1000 złotych za ekskluzywny zestaw z nowoczesną wersją urządzenia.