Jak pozycjonować, żeby nie zwariować – zwiększ widoczność w sieci z 1stplace.pl

Prowadzenie własnego biznesu to trudny orzech do zgryzienia. Na głowie mamy mnóstwo spraw, wśród których nie powinniśmy pomijać pozycjonowania. Brak widoczności w internecie sprawi, że klienci nie znajdą Twojej oferty, a co za tym idzie, nie skorzystają z niej. Ale niestety, nic co wartościowe nie przychodzi łatwo. Pozycjonowanie wymaga przemyślanej strategii, cierpliwości, nieustannej analizy. Jak więc pozycjonować, aby nie zwariować? Odpowiada 1stplace.pl.

Pozycjonowanie z 1stplace.pl ‒ wyznaczenie celów i ich realizacja

Pozycjonowanie – wiele firm czerpie ogrom korzyści związanych z widocznością w bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Są także takie firmy, które twierdzą, że pozycjonowanie w żaden sposób im nie pomogło. Co o tym wszystkim myśleć? Z odpowiedzią spieszy 1stplace.pl – agencja e-marketingu, która od 10 lat dba o to, by firmy nie ponosiły e-marketingowej klęski.

1stplace.pl ma jedną zasadę. Aby pozycjonowanie było skuteczne, najpierw trzeba ustalić cele biznesowe, poznać odbiorców i ich potrzeby, dobrać odpowiednie frazy kluczowe. Należy działać regularnie i przez cały czas analizować efekty różnych rozwiązań.

Jakie działania są kluczowe w pozycjonowaniu?

W 1stplace.pl wszystkie działania zaczynamy od dokładnej analizy. Sprawdzamy, które z elementów działają bez zarzutu, a jakie wymagają poprawy, weryfikujemy witrynę pod kątem SEO i UX. Analizie poddajemy między innymi takie elementy, jak:

• Aktualne pozycje strony – czy Twoja strona jest widoczna w sieci, jeśli tak, to na jakie frazy się wyświetla i na jakich pozycjach?

• Poprawność doboru fraz kluczowych – na jakie frazy będzie pozycjonowana strona www, czy mamy realne szanse uzyskać widoczność na ogólne frazy, czy lepszą opcją będzie zawężenie. Jakie frazy będą generować wartościowy ruch i zyski?

• Treści – content is king! Na stronie nie może zabraknąć opisów usług i kategorii, jak i treści brandowych oraz artykułów blogowych. W 1stplace.pl weryfikujemy długość, unikalność i jakość tekstów, a także nasycenie frazami kluczowymi. Jeśli na stronie znajdują się już teksty, analizujemy, czy nie wymagają optymalizacji. Sporządzamy też plan tworzenia tekstów, ustalamy jaka miesięczna liczba artykułów i opisów będzie optymalna.

• Linki – jak pozycjonowanie, to obowiązkowo linki – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Sprawdzamy, jak wygląda sieć odnośników wewnętrznych, czy strona ma przemyślaną strukturę. Czy konieczne są duże zmiany, czy wyłącznie kosmetyczne. Następnie przechodzimy do linkowania zewnętrznego – sprawdzamy, jakiej jakości odnośniki kierują na Twoją stronę.

• Optymalizacja techniczna – to kolejny aspekt, którego nie można pominąć. Co kryje się za technical SEO? To przede wszystkim optymalizacja prędkości ładowania, adresów URL, grafik atrybutów ALT – to czynniki istotne zarówno dla użytkowników, jak i dla robotów Google.

Ile trzeba czekać na efekty pozycjonowania?

Zanim zaczniemy inwestować w pozycjonowanie warto, abyśmy uświadomili sobie jedną rzecz. Na efekty działań będziemy musieli poczekać. Nawet najlepszy seowiec nie sprawi, że zobaczymy satysfakcjonujące rezultaty w przeciągu miesiąca czy dwóch. Chyba że sięgnie po metody black hat seo ‒ wtedy przez chwilę będziemy widoczni. Google jednak szybko wykryje nieuczciwe praktyki – strona spadnie o kilkanaście do kilkudziesięciu pozycji w dół, straci autorytet, może nawet zostać wyłączona z indeksu.

Pierwsze efekty pozycjonowania zobaczymy po około 4-5 miesiącach, bardziej satysfakcjonujące po około roku. Pozycjonowanie jest procesem wieloetapowym i długotrwałym, stanowi rozwiązanie dla firm chcących realizować długofalowe cele. Strategia, wdrażanie działań, indeksowanie wymagają czasu. Co więcej, liczba linków musi wzrastać naturalnie, powiększać się z miesiąca na miesiąc. Podobnie jest z contentem. Google lubi witryny, na których często pojawiają się aktualne treści.

Jeśli zależy Ci na błyskawicznych efektach – na przykład wprowadzasz nową usługę do oferty i chcesz o niej poinformować jak najwięcej osób, lepszym rozwiązaniem będzie połączenie pozycjonowania z kampaniami Google Ads. Wtedy szybko dotrzemy do grupy docelowej, a jednocześnie będziemy budować trwałą widoczność w bezpłatnych wynikach wyszukiwania.

Co daje pozycjonowanie?

Dobrze też zatrzymać się na tym, co tak naprawdę daje pozycjonowanie i w jaki sposób wpływa na rozwój biznesu. Celem pozycjonowania jest uzyskanie jak najlepszej widoczności w bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Wyświetlanie domeny w TOP 10 oraz jej optymalizacja pod standardy SEO i UX w znacznym stopniu zwiększają szanse na konwersję, a co za tym idzie, na większe zyski.

Wśród innych korzyści wyświetlania strony w TOP10, wymienić możemy większy autorytet strony, wzrost rozpoznawalności, wizerunek eksperta.

Pozycjonowanie to wiele korzyści dla biznesu, ważne jednak, aby wszystkie działania były dobrze przemyślane i prowadzone regularnie. Zanim zaczniemy inwestować w zwiększanie widoczności, porozmawiajmy ze specjalistą, powiedzmy mu, jakie mamy oczekiwania i co jest dla nas najważniejsze. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie wielu nerwów już na etapie współpracy. Powodzenia!