Kolejne eksplozje w Kijowie. Potężne zniszczenia. Są zabici i rannni [FOTO/VIDEO]

Kolejne eksplozje słychać w poniedziałek rano w Kijowie – przekazują użytkownicy serwisu Telegram. Obecna na miejscu korespondentka PAP widziała dym po wybuchu rosyjskiego pocisku w dzielnicy Peczersk w centrum ukraińskiej stolicy.

Doradca szefa MSW Anton Heraszczenko poinformował o rakiecie, która uderzyła w podwórko jednego z kijowskich przedszkoli.

Szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Ołeksij Kułeba zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach i poinformował, że w obwodzie działa obrona przeciwlotnicza.

As a result of #Russia's terrorist attack on #Kyiv, there are civilian casualties. "The strike was deliberately carried out at rush hour just on a busy street so that more people would be killed", reports journalist Denis Kazanskyi. pic.twitter.com/0YFq4OiFPw

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022