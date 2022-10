Konsultacje Dudy i Zełenskiego. „Skoordynowaliśmy nasze kroki” [FOTO]

REKLAMA

Prezydenci Polski i Ukrainy: Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski rozmawiali w poniedziałek po fali masowych ataków na ukraińskie cele cywilne m.in. o dalszych dostawach środków niezbędnych do obrony Ukrainy – oświadczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

W poniedziałek rano Rosja rozpoczęła zmasowany atak rakietowy na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w Kijów, Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego.

REKLAMA

Regionalne władze na zachodzie kraju, we Lwowie, Tarnopolu i Chmielnickim, powiadomiły o uruchomieniu systemów obrony przeciwrakietowej i wybuchach. W wyniku ataku na centrum Kijowa zginęło co najmniej osiem osób, a 24 zostały ranne. Zbierane są dane o stratach cywilnych w innych regionach kraju. Więcej o wojnie na Ukrainie przeczytasz w tym miejscu.

Tuż po atakach odbyły się pilne konsultacje prezydentów Polski i Ukrainy.

„Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski rozmawiali dzisiaj tuż po fali masowych ataków na ukraińskie cele cywilne. Rozmawiano też o dalszych dostawach środków niezbędnych do obrony Ukrainy. Rosyjskie zbrodnie wojenne jeszcze bardziej wzmacniają nasze zaangażowanie w tej kwestii” – napisał na Twitterze minister Kumoch.

Prezydent Zełenski po konsultacjach napisał na Twitterze, że wraz z prezydentem Dudą będą wspólnie pracować nad zwiększeniem pomocy międzynarodowej dla Ukrainy, wzmocnieniem ukraińskiej obrony i dalszą izolacją Rosji.

„Skoordynowaliśmy nasze kroki z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Będziemy pracować nad konsolidacją międzynarodowego wsparcia, wzmacnianiem ukraińskich zdolności obronnych, odbudowie tego, co zniszczono oraz zwiększaniem izolacji Rosji” – napisał Zełenski.

We've coordinated steps with President of Poland @AndrzejDuda. We will work on consolidating international support, strengthening Ukraine's defense capabilities, restoring the destroyed, as well as increasing Russia's isolation.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022