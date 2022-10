Media: Rosyjskie rakiety uderzyły w biuro wizowe niemieckiej ambasady w Kijowie [FOTO]

REKLAMA

Podczas rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy, Kijów, uderzono także w biuro wizowe niemieckiej ambasady – piszą w poniedziałek niemieckie media.

„Ze zdjęć i filmów zamieszczonych na Twitterze wynika, że ucierpieć mógł również wieżowiec w Kijowie, w którym znajduje się biuro wizowe ambasady Niemiec” – napisał w poniedziałek portal tygodnika „Spiegel”.

W odpowiedzi na pytanie „Spiegla” ambasador Niemiec Anka Feldhusen odpowiedziała: „Nasze biuro wizowe nie jest obsadzone od początku lutego. Z tego co widziałam, w wieżowcu wybito tylko kilka szyb. Na szczęście nikt z naszych pracowników nie ucierpiał”.

Były szef Fundacji Boella w Kijowie, Siergiej Sumlenny, zamieścił zdjęcia na Twitterze i napisał do kanclerza Olafa Scholza i minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock: „Czy chcielibyście wysłać kilka czołgów Leopard, aby sprawdzić sytuację na miejscu?”.

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87

