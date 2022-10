Ukrainiec aresztowany za 19 przestępstw. Może spędzić długie lata za kratkami

REKLAMA

35-letni Ukrainiec usłyszał 19 zarzutów za kradzieże, włamania, znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. Mężczyzna decyzją Sądu Rejonowego w Zakopanem został tymczasowo aresztowany – poinformował w poniedziałek rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Poszukiwanego w związku z licznymi przestępstwami Ukraińca w ubiegłym tygodniu zauważył patrol policji na jednej z ulic Zakopanego.

– Kryminalni w dogodnym momencie postanowili go zatrzymać. Pomimo tego, że 35-latek próbował ucieczki i atakował policjantów, chwilę później w kajdankach zameldował się w policyjnym areszcie. Zanim doszło do zatrzymania policjanci z Zakopanego i innych sąsiednich powiatów pracowali nad sprawami i ustalili, że to właśnie ten mężczyzna jest za nie odpowiedzialny – poinformował rzecznik policji.

35-letni obywatel Ukrainy bez stałego miejsca zamieszkania miał popełnić łącznie 19 przestępstw, w tym kradzieży karty bankomatowej na szkodę obywatela Słowacji.

W miniony piątek Sąd Rejonowy w Zakopanem aresztował Ukraińca na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.