Jakie 5 kroków musisz wykonać przed zakupem agregatu prądotwórczego?

Zakup agregatu prądotwórczego rozważa wielu właścicieli domów jednorodzinnych. Nie może to dziwić, ponieważ jest to urządzenie niezwykle przydatne, które idealnie sprawdza się w przypadku awarii zasilania. Na rynku dostępne są różne modele agregatów prądotwórczych. Wybór tego konkretnego nie jest zatem wcale taki łatwy, jak mogłoby się wydawać. Warto zatem przed zakupem zadać sobie pięć pytań, które z pewnością będą pomocne przy wyborze urządzenia.

Krok 1: Jaka moc agregatu prądotwórczego?

Urządzenie powinno być w stanie zasilić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym. Należy się zatem zastanowić, jakie urządzenia planuje się do agregatu podłączyć. Następnie obliczyć należy ich łączną moc. Na tej podstawie wybrać można konkrety agregat prądotwórczy. Jego moc powinna być większa o ok. 20-30% łącznej mocy urządzeń, które mają być do niego podłączone. Moc agregatu nie może być taka sama, jak łączna moc urządzeń. Wynika to z tego, że w momencie rozruchu niektóre urządzenia pobierają większą moc niż ta, której później używają do działania.

Krok 2: Jaki rodzaj agregatu prądotwórczego?

Na rynku dostępne są różne agregaty prądotwórcze. Do wyboru są agregaty jednofazowe i trójfazowe. W przypadku potrzeby zasilenia podstawowych urządzeń elektrycznych (sprzęt RTV/AGD) w zupełności wystarczy agregat jednofazowy. Wystarczy on także do zasilenia oświetlenia w domu. Jeśli natomiast chodzi o urządzenia nieco bardziej wymagające, to w takim przypadku postawić należy na agregat trójfazowy. Mowa tu choćby o pompie ciepła czy maszynach budowlanych.

Krok 3: Jakie ma być przeznaczenie agregatu prądotwórczego?

Decydując się na zakup agregatu prądotwórczego, zadać należy sobie pytanie dotyczące tego, jakie ma być w ogóle jego przeznaczenie. Może on bowiem stanowić główne źródło zasilania bądź źródło awaryjne. W tym przypadku ważna jest moc agregatu. Istotne jest także to, czy urządzenie będzie wykorzystywane w mniejszym czy większym gospodarstwie. Warto także pod tym kątem zastanowić się, czy lepszym wyborem będzie agregat stacjonarny czy przenośny. Do domu lepiej jest zakupić agregat stacjonarny. Jeśli jednak urządzenie ma być wykorzystywane np. w ogrodzie czy na działce, to dobrym wyborem może być urządzenie przenośne.

Krok 4: Jakie dodatkowe elementy wyposażenia?

Przed zakupem agregatu warto się również zastanowić nad kupnem dodatkowych elementów wyposażenia, dzięki którym korzystanie z urządzenia może być wygodniejsze i bezpieczniejsze. Dobrym przykładem może być tu czujnik samoczynnego załączenia rezerwy. Dzięki temu agregat włączy się automatycznie w momencie zaniku prądu w domu oraz samoczynnie się wyłączy, kiedy prąd zostanie przywrócony. Innym przydatnym elementem może być stabilizator napięcia, który uchroni urządzenia przed skokiem napięcia w momencie uruchomienia się agregatu.

Krok 5: Gdzie kupić agregat prądotwórczy?

Na koniec należy się zastanowić, gdzie w ogóle agregat kupić. Możliwości jest tu oczywiście wiele, ponieważ sklepów z tego typu sprzętem na rynku nie brakuje. Warto jednak postawić na sklep sprawdzony i taki, który cieszy się dobrymi opiniami wśród klientów. Dzięki temu można mieć pewność, że kupuje się urządzenie wysokiej jakości. Ważne jest także, aby sklep udzielał gwarancji na oferowany przez siebie sprzęt.