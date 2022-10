Na jednej trzeciej stacji benzynowych brakuje paliwa. Kilometrowe kolejki do tankowania [VIDEO]

REKLAMA

Centrala związkowa CGT oraz FO zaostrzyły strajk we wtorek w koncernie TotalEnergies oraz ExxonMobil, domagając się większych podwyżek płac dla pracowników. Na około jednej trzeciej stacji benzynowych w kraju wciąż brak paliwa. Związkowcy rozpoczęli blokady stacji.

Od połowy do dwóch trzecich francuskich zdolności rafineryjnych jest zablokowanych z powodu strajku – podają we wtorek francuskie media.

Na stacjach paliw, przed dystrybutorami od ponad dwóch tygodni ustawiają się kilometrowe kolejki kierowców. Dochodzi do kłótni, a nawet rękoczynów wśród kierujących pojazdami, próbującymi siłą przedrzeć się do dystrybutorów paliwa.

Cena oleju napędowego wzrosła w zeszłym tygodniu we Francji średnio o ponad 10 centów za litr. „Skontaktowaliśmy się z instytucjami kontrolującymi ceny i jakość paliwa, aby upewnić się, że nie doszło do nadużyć cenowych” – poinformowało Ministerstwo Transformacji Energetycznej.

Wprawdzie dystrybutorzy paliwa zwiększyli import zwłaszcza z Belgii, ale nie wiadomo, kiedy sytuacja się poprawi. – Sytuacja powinna się poprawić, choć trudno powiedzieć, za ile dni – ocenia prezes Ufip, zawodowej federacji branży, cytowany przez stację BFM TV.

Rząd ostrzegł związkowców, że w przypadku blokad stacji paliw, zacznie je odblokowywać siłą.

France. In line for hours to fill up. Turned away by police if your tank is deemed too full of if your use of fuel is deemed to not be a priority. Station run out of gas. pic.twitter.com/icLZw9hJWL

This is a line for a gas station in France. And it is happening across Europe.

Does anyone actually think this will not be happening across America for electric vehicles when it'll take hours to charge the environmentally destructive batteries? pic.twitter.com/DtTa5xfklo

— 16¢ #MasksOff #DontVaccinateMeBro (@StephenColburn8) October 9, 2022