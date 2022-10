Prof. Wielomski ujawnia, czego chce Harari: „Przejęcie wszelkiej władzy politycznej i własności przez korporacje cyfrowe”

REKLAMA

Jak dowodzi prof. Adam Wielomski, wizja prezentowana przez Harariego to transhumanizm dla wybranych i totalna kontrola wobec reszty.

Swój felieton na łamach naszej gazety prof. Adam Wielomski poświęcił omówieniu najnowszej książki, która wyszła spod jego pióra. Chodzi o pozycję „Yuval Noah Harari. Grabarz człowieczeństwa”, która jest dostępna w naszej księgarni. Publikacja dotyczy transhumanistycznych wizji Harariego, czyli żydowskiego historyka, który szybko wyrósł na głównego ideologa wielkich korporacji cyfrowych. W swojej pracy prof. Wielomski omawia i poddaje krytyce wizję, zgodnie z którą najpotężniejsi tego świata staną się w pewnym sensie „bogami”, a reszta ludzkości w zasadzie będzie musiała im służyć. Jego zdaniem właśnie do tego sprowadza się cała „naukowa” teoria, którą próbuje uzasadnić Harari. Chodzi o to, aby właściciele potężnych korporacji dzięki nowoczesnym technologiom stali się nadludźmi, a pospólstwo zostało poddane totalitarnej kontroli.

„Dzięki inżynierii genetycznej i czipom nadczłowiek będzie inteligentniejszy, mądrzejszy, sprawniejszy, a żyjąc 800 lat, nabierze doświadczenia, co pozwoli mu zmonopolizować funkcje kierownicze, własność i władzę polityczną. Liczne modyfikacje w końcu spowodują, że nadczłowiek nie będzie już mógł mieć dzieci z ludźmi. W ten sposób powstanie nowa rasa: Herrenvolk. A co z tymi, których nie będzie stać na czipy i genetykę i którzy po kilku pokoleniach nie będą mogli mieć dzieci z nadludźmi? Ten typ ludzki – podstawowy, podczłowiek (z niemiecka Untermensch) – będzie żył lat 70-80, po czym umrze. Udoskonalony genetycznie Herrenvolk będzie Untemenschami rządził niczym ludzie zwierzętami, wyprowadzając nadludzi na spacery na smyczach. Harari mówi nam, że już niedługo będziemy zbędni, gdyż naszą planetę zaludni »a-śmiertelny« Herrenvolk” – pisze prof. Adam Wielomski w felietonie „Dlaczego napisałem książkę o Hararim?”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu naszego magazynu.



Prof. Wielomski ostrzega przed globalistami

W swoim felietonie prof. Adam Wielomski zwrócił się do czytelników z apelem, aby podejść do sprawy poważnie i nie ignorować planów globalistów. W jego przeświadczeniu takie teorie można byłoby obśmiać, gdyby prezentowali je ludzie niemający wpływu na rzeczywistość. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z właścicielami potężnych korporacji, dla których teorie Harariego są wodą na młyn. Można powiedzieć, że stanowią uzasadnienie dla ich panowania i nieograniczonej ekspansji.

„Można oczywiście ignorować tę wizję, tak jak swojego czasu ignorowano Hitlera i Rosenberga, lecz Harariego za proroka przyszłości uważają Klaus Schwab, Bill Gates i Mark Zukcerberg. Czy ci finansowi krezusi bawią się jego poglądami, czy uważają, że przepowiada bliską przyszłość – przyszłość, w której nie ma dla nas miejsca? Proponuję, abyście Państwo przeczytali moją książkę i sami odpowiedzieli sobie na to pytanie…” – przestrzega prof. Adam Wielomski na łamach „Najwyższego Czasu!”.

