Rekordowa liczba zakażeń HIV w Polsce. Resort zdrowia przyznaje: Jednym z powodów napływ uchodźców z Ukrainy

Rok 2022 przynosi nie tylko rekordową inflację, lecz także rekordową liczbę nowych zakażeń wirusem HIV w Polsce. Resort zdrowia wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia m.in. napływ uchodźców z Ukrainy.

Tylko od początku roku do końca września w Polsce zdiagnozowano 1678 nowych zakażeń wirusem HIV. Oznacza to, że jeśli tempo będzie się utrzymywać do końca roku, to w rezultacie rok 2022 możemy zamknąć z przeszło 2 tys. nowych przypadków.

Dane z tzw. Meldunków Epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego nie pozostawiają złudzeń, jeśli chodzi o rekordową liczbę zakażeń. Dotychczas przebicie bariery 1500 przypadków rocznie zdarzyło się tylko dwa razy – w 2019 roku (1615) oraz w 2017 r. (1526).

Do pandemicznego Ministerstwa Zdrowia wpłynęła w tej sprawie interpelacja poseł Lewicy Anity Sowińskiej. W odpowiedzi na nią resort przyznał, że w roku bieżącym odnotowano „istotny wzrost” nowych przypadków.

Jednocześnie wskazano, że Meldunki Epidemiologiczne nie są do końca miarodajne. MZ stosuje natomiast również tzw. weryfikację. Stąd w roku 2019 odnotowano – według ministerstwa – nie 1615 a 1555 przypadków zakażeń HIV.

Resort podał też prawdopodobne przyczyny rekordowej liczby nowych zakażeń w tym roku.

„Prawdopodobne przyczyny wzrostów są złożone. Nie jest do końca znany jeszcze wpływ pandemii COVID-19 i działań podejmowanych w celu jej ograniczenia. Działania te jednak pociągnęły za sobą ograniczenie diagnostyki i profilaktyki, zatem mogły skutkować 'długiem zdrowotnym’ również w zakresie rozwoju epidemii HIV” – twierdzi ministerstwo piórem swojego wiceszefa Waldemara Kraski.

Trzeba jednak zauważyć, że ów „dług zdrowotny” pojawił się nie tylko w kontekście HIV, ale wszelkich innych chorób – może z wyjątkiem Covid-19. Wszystko przez lockdown służby zdrowia. Diagnostyka nie funkcjonowała tak, jak powinna.

Zdaniem pandemicznego resortu zdrowia kluczowe w profilaktyce HIV/AIDS są profilaktyka i świadomość dotycząca testowania. Powstał nawet Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026. Kieruje nim szef pandemicznego MZ. Koordynatorem jest zaś Krajowe Centrum ds. AIDS.

Według pandemicznego resortu zdrowia liczba zakażeń wirusem HIV może w najbliższym czasie jeszcze wzrosnąć. Jako czynniki temu sprzyjające wymieniono m.in. „zmieniające się zachowania społeczne w sferze seksualnej” oraz napływ uchodźców z Ukrainy.

Kraska zaznaczył też, że na postawie Krajowego Programu na lata 2022-2026 „prowadzone będą intensywne działania edukacyjno-informacyjne dotyczące dróg zakażeń oraz obalające mity i stereotypy dotyczące HIV/AIDS skierowane do ogółu społeczeństwa”.

Wiceszef MZ przyznał, że „zmieniające się zachowania społeczne w sferze seksualnej i pojawiające się, także w populacji młodzieży i młodych dorosłych, nowe realne ryzyka, jak również tocząca się za wschodnią granicą naszego kraju wojna, której jednym ze skutków jest napływ dużej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy, mogą spowodować wzrost liczby zakażeń”.

Nie zabrakło jednocześnie odnotowania kolejnego „sukcesu”. Jak czytamy, po prawie czterech dekadach od wykrycia w naszym kraju pierwszego przypadku HIV „Polska jest zaliczana do krajów o niskiej prewalencji HIV, tak jak kraje Europy Zachodniej, a nie wysokiej, jak kraje za naszą wschodnią granicą”.

„Świadczy to o skuteczności przyjętej polityki państwa wobec problemu HIV/AIDS” – stwierdził Kraska.