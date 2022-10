„Tak trzeba żyć!”. Najnowsza książka Sławomira Mentzena już w przedsprzedaży

REKLAMA

Znany i lubiany Sławomir Mentzen startuje z przedsprzedażą swojej najnowszej książki „Tak trzeba żyć!”. Zapraszamy do zakupów!

Chcielibyśmy z przyjemnością oświadczyć, że najnowsza książka Sławomira Mentzena „Tak trzeba żyć!” jest już dostępna w przedsprzedaży w naszej księgarni. Zapraszamy serdecznie do składania zamówień. Spodziewamy się, że oficjalna premiera publikacji nastąpi 26 października 2022 roku. Niemniej jednak już teraz życzymy miłej i pouczającej lektury, z której wyciągną Państwo wnioski. W książce znalazły się bowiem najlepsze teksty autora z dwóch ostatnich lat, które dotyczą m.in. szalonego okresu tzw. pandemii czy rozdawniczej polityki partii rządzącej, niesłusznie nazywanej „Zjednoczoną Prawicą”. Nie zabrakło również komentarzy na temat toczącej się wojny na Ukrainie, z której możemy wyjść przegrani, chociaż formalnie nie jesteśmy stroną konfliktu.

Kim jest Sławomir Mentzen?

Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to przedstawiamy sylwetkę Sławomira Mentzena. Nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzimy, że mówimy tu o najpopularniejszym doradcy podatkowym w Polsce, który od lat punktuje PiS-owski socjalizm. Co ciekawe, jest nie tylko doktorem nauk ekonomicznych, ale posiada również licencjat z fizyki teoretycznej. Z powodzeniem prowadzi własną kancelarię podatkową oraz rozwija autorski browar. Ponadto pełni najważniejsze funkcje w partii KORWiN oraz w Konfederacji. Niestrudzenie komentuje wydarzenie społeczno-polityczne w Polsce i nie odpuszcza zarówno partii władzy, jak i lewicowej opozycji. Jego publicystyka to „must have” każdego prawicowca.