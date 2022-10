Fundacja o. Rydzyka notuje ogromny wzrost zysków

REKLAMA

Fundacja Lex Veritatis, której prezesem zarządu jest redemptorysta o. dr Tadeusz Rydzyk, odnotowała w zeszłym roku ogromny wzrost zysków.

Ze sprawozdania fundacji Lux Veritatis, którą zarządza znany zakonnik o. Tadeusz Rydzyk, wynika, że przychody organizacji względem 2020 roku wzrosły o 22,6 procent.

REKLAMA

Przede wszystkim odnotowano wzrost darowizn o 30 proc. (z 33,92 mln złotych do 43,97 mln złotych) – to na nich głównie opierają się finanse imperium ojca dyrektora.

Jeśli jednak chodzi o zysk netto, to wyniósł on w 2021 roku 1,4 mln złotych, czyli o 92,5 proc. mniej niż w roku poprzednim. O. Rydzyk twierdzi, że zysk zostanie przeznaczony na „cele statutowe”.

Fundacja ma prawie 100 proc. udziałów dwóch spółek: Geotermia Toruń i Uzdrowisko Termy Toruńskie. Z działalność gospodarczej biznes zarządzany przez zakonnika „wyciągnął” 11,5 mln złotych, a ze sprzedaży wyrobów i usług – m.in. produkcja i emisja audycji telewizyjnych, produkcja i emisja reklamy telewizyjnej – 11,1 mln złotych. Fundacja prowadzi także działalność za granicą, co przyniosło jej 917 tys. złotych.

W 2021 roku Lux Veritatis zwiększyła swój kapitał własny z 239,11 do 240,52 mln zł, a wartość środków trwałych – z 88,66 do 93,07 mln zł.

Do majątku fundacji należą m.in. nieruchomości (wzrost z 76,13 do 78,37 mln złotych), urządzenia i maszyny (wzrost z 4,24 do 6,96 mln złotych), oraz „wartości niematerialne i prawne” – z 88,56 do 90,06 mln zł.