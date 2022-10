Minister obrony USA o atakach rakietowych Rosji: Zjednoczyły społeczność międzynarodową we wspieraniu Ukrainy

REKLAMA

Ostatnie ataki rakietowe Rosji na Ukrainę pokazały tylko okrucieństwo wojsk Putina i dalej zjednoczyły społeczność międzynarodową we wspieraniu Ukrainy i jej obrony – powiedział w środę w Brukseli minister obrony USA Lloyd Austin przed posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, koordynującej zachodnią pomoc zbrojeniową dla tego kraju.

To już szóste spotkanie Grupy, nazywanej czasem od miejsca pierwszych posiedzeń grupą Ramstein. Środowy obrady odbywają się w Brukseli, w której do czwartku trwa również dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO. W posiedzeniu w formacie Ramstein weźmie udział również minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, a także przedstawiciele wspierających Kijów państw, które nie należą do Sojuszu.

REKLAMA

– Od czasu naszego ostatniego spotkania na początku września wszyscy obserwowaliśmy niezwykłe sukcesy Ukrainy na polu walki. Pomimo nowych ataków Putina, siły ukraińskie zmieniły dynamikę tej wojny. Wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji setki miast. Odzyskały tysiące kilometrów kwadratowej swojej ziemi – podkreślił Austin.

To zwycięstwa odważnych ukraińskich żołnierzy, ale do ich osiągnięcia kluczowe było też wsparcie koordynowane przez Grupę Kontaktową, w tym dostawy sprzętu i szkolenia – zaznaczył amerykański minister.

Charakter naszej pomocy zmienia się w zależności od aktualnych potrzeb, ale nasza determinacja do zwiększenia zdolności obronnych Ukrainy w krótkiej i długiej perspektywie pozostaje niezmienna – zapowiedział Austin.

Dodał, że oprócz pomocy finansowej, humanitarnej i zbrojeniowej, członkowie grupy starają się rozbudować swój przemysł zbrojeniowy, by sprostać popytowi związanemu z obroną Ukrainy i własnym zapotrzebowaniem.

Amerykański minister przypomniał, że od 24 lutego USA przeznaczyły na wsparcie obrony Ukrainy 16,8 mld dolarów, z czego ostatni pakiet pomocy, warty 1,1 mld dolarów, został przyjęty dwa tygodnie temu i obejmował m.in. 18 dodatkowych wyrzutni rakietowych HIMARS.

W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden zatwierdził z kolei 22. transzę uzbrojenia dla Ukrainie z amerykańskich zapasów, w której znalazły się m.in. cztery HIMARS-y i 16 haubic M777 – uzupełnił.