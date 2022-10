Protesty w Iranie. Poważne zakłócenia internetu. „Śmierć dyktatorowi!” [VIDEO]

REKLAMA

W Iranie doszło w środę do poważnych zakłóceń łączności internetowej; Associated Press zwraca uwagę, że zbiega się do z wezwaniami aktywistów do kontynuowania protestów, które wybuchły po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności.

Według komunikatu organizacji pozarządowej NetBlocks ruch w irańskim internecie jest mniejszy o 25 proc., co „jeszcze bardziej ograniczy przepływ informacji w takcie protestów”.

Mimo problemów z internetem i rozlokowania na ulicach stolicy dodatkowych sił policyjnych oraz funkcjonariuszy w cywilu w środę w Teheranie i kilku innych irańskich miastach doszło ponownie do protestów.

W stolicy demonstrowała grupa kobiet, które zdjęły hidżaby i krzyczały „Śmierć dyktatorowi!”. Okrzyki te odnosiły się do najwyższego religijno-politycznego przywódcy Iranu Alego Chameneia. Agencja AP przypomina, że obrażanie go w ten sposób może w Republice Islamskiej doprowadzić do procesu za zamkniętymi drzwiami i kary śmierci.

Protesty w Iranie trwają od połowy września; wybuchły po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności. Po zatrzymaniu z powodu „nieodpowiedniego nakrycia głowy” kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu; według rodziny Amini była bita przez funkcjonariuszy.

Jak podkreśla Associated Press, demonstracje te są najpoważniejszym wyzwaniem dla reżimu od fali protestów i zamieszek jaka przeszła przez kraj w 2009 roku.

There are countrywide protests today in Iran. Here’s a 🧵 1. Sari, northern Iran by the Caspian sea. #IranRevolution #مهسا_امینی pic.twitter.com/NrD8wEikaE

2. Asaluyeh-Kangan highway blocked by Striking oil and gas workers. The Persian gulf. pic.twitter.com/z6QhPeePcT

Armed security forces can been seen trying to enter the University of Tehran campus today as nationwide protests continue despite bloody crackdowns and internet shutdown. #IranRevolution #مهسا_امینی pic.twitter.com/3nmHj3NPCd

Protests Continue in #Iran

Protests have since then taken place in more than 130 cities

the brutality of the state’s security apparatus is an undeniable issue#IranRevolution2022 pic.twitter.com/Onsx28T2QY

— Erfan Fard (@EQfard) October 12, 2022