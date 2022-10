Rosyjska bezpieka publikuje zdjęcia i wskazuje winnego ataku na Most Krymski. Jest jednak pewien problem [FOTO]

REKLAMA

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) przekazała w czwartek, że zatrzymała podejrzanych w sprawie wybuchu na Moście Krymskim. Pokazano także prześwietlenie ciężarówki, którą sprawcy mieli rzekomo przewieźć ładunki wybuchowe.

FSB zatrzymała pięciu Rosjan, trzech obywateli Ukrainy oraz Armenii ws. wybuchu na Moście Krymskim. Rosyjska bezpieka podała, że zamach zorganizował szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow.

REKLAMA

Rosjanie opublikowali również zdjęcia rentgenowskie ciężarówki, którą rzekomo sprawcy zamachu mieli wwieźć bombę na most. Zgodnie z manifestem ładunkowym, który wypuścili, wóz przewoził on rolki taśmy krawędziowej z akrylonitrylo-butadieno-styrenu.

Russia has released what it claims are the x-ray images of the truck suspected of carrying the bomb that blew up the Kerch Strait Bridge.

According to the cargo manifest they also released it was carrying rolls of Acrylonitrile Butadiene Styrene edge banding pic.twitter.com/LH9l48TaI5

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) October 12, 2022