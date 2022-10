REKLAMA

Prezentujemy wstępniak Tomasza Sommera „Skasować zielony komunizm”. Mamy nowe wydanie „Najwyższego Czasu!”. Numer podwójny 41-42 (2022) jest już do kupienia w Internecie i w dobrych punktach prasowych!

👉 Lubię mieć rację, choć niestety niekiedy nie jest to obiektywnie przyjemne. Taką sytuacją są skutki, do jakich doprowadziło zbiorowe wariactwo elit, które na niemiecki rozkaz i w imię Unii Europejskiej wprowadziły w Polsce zielony komunizm. O tym, że efekt demolki polskiej energetyki, którą prowadziły pod dyktando zielonych wariatów i oszustów kolejne polskie rządy, może być tylko jeden: załamanie rynku i gigantyczna podwyżka cen, pisaliśmy na tych łamach w ostatnich latach niemal w każdym numerze. Teraz stajemy twarzą w twarz z tą sytuacją i trzeba się jak najszybciej z tego bagna wyczołgać. Bo ta gospodarcza katastrofa nie dotyka tylko jej wyznawców. Niestety niszczy ona także tych ludzi, którzy – jak ja – doskonale widzieli, jak się zbliża i choć robili co mogli, by przestrzec przed nią społeczeństwo, w efekcie jego otumanienia sami stają się jej ofiarami. Tyle, że bardziej świadomymi niż inni. Marna to pociecha.

REKLAMA

👉 Jak więc się z tego wyplątać? Wbrew pozorom to banalnie proste. Dlaczego jest to proste? Bo mamy do czynienia z całkowicie sztuczną konstrukcją podatkowo-biurokratyczną nałożoną na energetykę, która jest jak korek w wannie. Wystarczy ten korek wyciągnąć i ceny runą w dół z dnia na dzień. Likwidacja przymusu handlowania energią przez giełdę i likwidacja systemu ETS powinny obniżyć obecne ceny energii o połowę, powtarzam, z dnia na dzień! Ale to nie koniec walki. Potem trzeba zlikwidować dopłaty do OZE i odbudować węglowy system energetyczny. To zajmie kilka lat, ale spowoduje kolejne, kilkukrotne nawet obniżenie cen energii! Tak, tania energia z węgla brunatnego to jest energetyczna przyszłość Polski przez najbliższe dekady. Oczywiście, jeśli znajdzie się lepszy i tańszy sposób pozyskania energii, to rynek wymusi przejście na jego stronę. Ale teraz sytuacja rynkowa jest taka, że wszelkie tzw. OZE są kilkanaście razy droższe od węgla, więc korzystanie z nich to czyste marnotrawstwo i niszczenie wszelkich zasobów, w tym zasobów przyrody. Skończmy z tym natychmiast!

👉 Drodzy Czytelnicy, rozpoczynamy przedsprzedaż książki Sławomira Mentzena „Tak trzeba żyć”. Nadzieja ruchu wolnościowego pokazuje w niej, jak trzeba podchodzić do rzeczywistości, by odnieść sukces w Polsce. Serdecznie zapraszam też na zbliżającą się wielkimi krokami kolejną XI Konferencję Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się 12 i 13 listopada w Centrum Prasowym przy ul. Foksal w Warszawie. Tradycyjnie pojawią się Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke i cała czołówka polskiej sceny wolnościowej. Bądźcie Państwo z nami, bo tylko razem powstrzymamy to zielone wariactwo, które teraz ma nas tyle kosztować.