SZOKUJĄCE wyznanie przedstawicielki Pfizera. „Okazało się, że jest to tanie kłamstwo” [VIDEO]

Prawie 9 mln wyświetleń na Twitterze zdobyło wideo holenderskiego przedsiębiorcy i europosła Roba Roosa. Ujawnił on prawdę o szprycy Pfizera.

– Jeśli się nie szczepisz, jesteś antyspołeczny! Tak powiedział nam holenderski premier i minister zdrowia – rozpoczął Roos.

Jak dodał, mówiono, że obywatele nie szczepią się tylko dla siebie, ale dla całego społeczeństwa.

– Dziś okazuje się, że to kompletny nonsens. Podczas przesłuchania covidowego w Parlamencie Europejskim jeden z dyrektorów Pfizera przyznał mi właśnie: w momencie wprowadzania szczepionki na rynek nigdy nie testowano jej pod kątem zatrzymania przenoszenia wirusa – relacjonował europoseł.

– Usuwa to całą podstawę prawną paszportu covidowego. Paszport covidowy, który doprowadził do masowej dyskryminacji instytucjonalnej, ponieważ ludzie stracili dostęp do podstawowych części społeczeństwa – zauważył.

– Uważam to za szokujące – wręcz karygodne – ocenił.

Polityk załączył także fragment nagrania z przesłuchania, o którym mówił.

– Do pani, pani Small, mam następujące krótkie pytanie, na które chciałbym otrzymać jasną odpowiedź – zwrócił się do przedstawicielki Pfizera.

– Czy szczepionka Covid firmy Pfizer, zanim weszła na rynek, była testowana pod kątem zatrzymania przenoszenia wirusa? – zapytał Roos.

– Jeśli nie, proszę to wyraźnie powiedzieć. Jeśli tak, to czy jest Pani skłonna udostępnić te dane tej komisji? I naprawdę chcę uzyskać prostą odpowiedź. Czekam na nią z niecierpliwością – dodał.

Odpowiadając na tak postawione pytanie Janine Small odparła, że „Nie”. – Musieliśmy naprawdę poruszać się z prędkością nauki, aby naprawdę zrozumieć, co dzieje się na rynku – dodała.

– To jest skandaliczne. Miliony ludzi na całym świecie czuły się zmuszone do szczepień z powodu mitu, że „robisz to dla innych”. Teraz okazało się, że jest to tanie kłamstwo. To powinno być ujawnione – podkreślił Rob Roos.

