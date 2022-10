To już pewne. Janusz Korwin-Mikke rezygnuje. Kto będzie następcą prezesa?

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke ucina plotki, według których – wbrew zapowiedziom – miałby jednak kandydować na kolejną kadencję prezesa partii KORWiN. Polityk zamierza definitywnie zrezygnować z tego stanowiska.

„Jakiś amok! Podobno wśród polityków krążą plotki, że ja po to od pół roku szykuję zmianę na stanowisku Prezesa i organizuję Kongres – by tego nie zrobić!” – napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

REKLAMA

Nestor polskiej prawicy twierdzi, że rzeczywiście odchodzi ze stanowiska prezesa partii KORWiN. Jako główny powód tej decyzji wskazuje swój wiek.

„Otóż ja mam 80 lat, do wielu rzeczy się jeszcze nadaję, ale na prezesa kandydować NIE BĘDĘ – bo od tego są młodsi i żwawsi!” – napisał.

Jakiś amok! Podobno wśród polityków krążą plotki, że ja po to od pół roku szykuję zmianę na stanowisku Prezesa i organizuję Kongres – by tego nie zrobić!

Otóż ja mam 80 lat, do wielu rzeczy się jeszcze nadaję, ale na prezesa kandydować NIE BĘDĘ – bo od tego są młodsi i żwawsi! pic.twitter.com/5AjBmJCht8

— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 11, 2022