Viktor Orbán: Mój dobry przyjaciel Donald Trump to jedyna nadzieja na…

Viktor Orbán zastanawia się w swoich mediach społecznościowych, gdzie jest jego „dobry przyjaciel” Donald Trump. Zdaniem premiera Węgier powrót byłego prezydenta USA do polityki, to jedyna „nadzieja na pokój”.

„Po pierwszym dniu na Twitterze, mam w głowie jedno pytanie. Gdzie jest mój dobry przyjaciel Donald Trump?” – napisał Viktor Orbán po założeniu konta na platformie mediów społecznościowych Twitter.

Przypomnijmy, że Donald Trump został zbanowany w mediach społecznościowych po wtargnięciu dużej grupy ludzi do Kapitolu. Szefostwo Twittera oświadczyło wówczas, że nie wpuści już byłego prezydenta USA na swoją platformę. Donald Trump arbitralnie i permanentnie stracił prawo do prowadzenia konta i publikowania treści na tym portalu. To pierwszy taki przypadek.

Jednak Orbánowi nie chodzi jedynie o powrót Trumpa na Twittera. Węgierski polityk mówił o tym podczas panelu dyskusyjnego organizowanego w Niemczech przez magazyn „Cicero”.

– To, co teraz mówię, zabrzmi brutalnie, ale nadzieja na pokój nazywa się Donald Trump – ocenił wówczas Orbán. Zdaniem węgierskiego lidera Joe Biden nie jest „odpowiednim negocjatorem”. Zdaniem węgierskiego premiera rozejm trzeba zawrzeć pomiędzy Rosją a USA, a nie Rosją i Ukrainą.

Viktor Orbán tęskni także za Angelą Merkel w polityce. Węgierski premier twierdzi, że była kanclerz Niemiec zapobiegła wojnie, gdy osiem lat temu Rosjanie wkroczyli na Krym.



– To, co zrobiła Merkel podczas kryzysu krymskiego, było arcydziełem – stwierdził.

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 11, 2022