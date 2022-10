Wielomilionowe wyłudzenia. CBŚP zatrzymało m.in. byłego senatora PO

REKLAMA

Zatrzymania czterech osób, w tym byłego senatora Tomasza M., przeprowadzono w środę na terenie kilku województw – poinformowała rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz. Trwają czynności w tej sprawie.

– Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze z Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zatrzymali dziś cztery osoby. Czynności były wykonywane na terenie kilku województw, są one nadal wykonywane – poinformowała w środę rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz.

Jak dodała, jest jeszcze za wcześnie, by podawać szczegóły. – Trzeba pozwolić funkcjonariuszom na dokończenie tych czynności, na zabezpieczenie materiału dowodowego – dodała.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczy wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których miało dochodzić w latach 2010-2019.

Zatrzymany został były dolnośląski senator PO Tomasz M. i trzy inne osoby z branży outsourcingowej. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc, wśród zatrzymanych jest także Maciej W. Według informacji portalu rmf24.pl, do których nie odnosi się prokuratura, to prezydent konfederacji Lewiatan (to także szef rady nadzorczej Orange Polska). Jak podaje portal, wszyscy zatrzymani to członkowie władz byłej spółki Work Service.

Według informacji PAP, zatrzymani przesłuchiwani są we Wrocławiu.