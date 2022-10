Co się czuje podczas umierania? Ten zmysł „wyłącza się” jako ostatni

REKLAMA

Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej odkryli, który zmysł „wyłącza się” jako ostatni, gdy człowiek umiera.

Zespół ekspertów z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej przeprowadził badania analizując stan ludzkiego ciała tuż przed śmiercią. Naukowcy chcieli się dowiedzieć, który zmysł pracuje najdłużej w momencie umierania.

REKLAMA

Jak się okazuje, jako ostatni zamiera u człowieka słuch. Oznacza to, że mózg człowieka wciąż rejestruje dźwięki, choć ciało już nie reaguje na inne bodźce.

Eksperci przeprowadzili badania na grupie złożonej z 17 zdrowych pacjentów z grupy kontrolnej, ośmiu reagujących pacjentów hospicyjnych i pięciu niereagujących pacjentów hospicyjnych.

Naukowcy puszczali pacjentom dwa rodzaje pięciodźwiękowych pieśni. Zdrowi i reagujący pacjenci mieli policzyć liczby piosenek, w których wzorce tonów uległy zmianie.

Jak się okazało wzorce aktywności mózgu u osób niereagujących, nie różniły się szczególnie od wzorców zdrowych osób. Eksperci wyciągnęli stąd wnioski, że osoby umierające wciąż słyszą.

– Przedstawiliśmy dowody na to, że co najmniej kilku umierających pacjentów hospicjów, gdy nie są w stanie zareagować na bodźce werbalne ze strony rodziny lub opiekunów, wydaje się jednak słyszeć i odpowiadać neuronowo na sekwencje prostych bodźców słuchowych – twierdzi Lawrence Ward, główny autor badania i profesor na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej.

Co ciekawe, odkrycie pokrywa się z tradycyjnym przekonaniem ludzi, że osoby umierające ich słyszą i dlatego powinno się do takich osób mówić aż do samego momentu śmierci, by je uspokajać. Naukowcy nie wiedzą jednak, czy fakt, że człowiek wciąż słyszy przed śmiercią dźwięki oznacza także, że potrafi rozumieć, co się do niego mówi.