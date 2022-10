HIT! Korwin-Mikke i Braun zachwyceni występem Jachiry. „Bis” [VIDEO]

REKLAMA

Tego nikt nie mógł się spodziewać. Dwaj posłowie Konfederacji – Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun – entuzjastycznie zareagowali na sensowne wystąpienie poseł Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachiry.

Z ust Klaudii Jachiry padły niespodziewane słowa. – Słuchając sprawozdania szefowej Inspekcji Pracy mam wrażenie, że mylą państwo przyczynę ze skutkiem – rozpoczęła poseł KO. Po tych słowach Janusz Korwin-Mikke z zaciekawieniem odwrócił wzrok w stronę mównicy sejmowej.

REKLAMA

– Nie chce pani, by ludzie pracowali na czarno, to niech pani apeluje do rządu, by nie zwiększał kosztów prowadzenia firmy przedsiębiorcom. Nie podoba się pani, że ludzie wolą pracować na umowach cywilnoprawnych? Dopóki etat będzie najdroższą formą zatrudnienia pracowników, to nic się nie zmieni. Potrzeba ułatwień dla właścicieli firm, tymczasem tylko im się dorzuca obciążeń – stwierdziła Jachira.

Słowa te oklaskiwał Janusz Korwin-Mikke. W pewnym momencie zaś Grzegorz Braun zaczął potakiwać.

– Tylko w przyszłym roku ZUS wzrośnie o 200 zł miesięcznie. Może czas w tym kraju zacząć chronić ludzi, którzy jeszcze tworzą miejsca pracy, płacą podatki, także na nasze uposażenia, nas tu wszystkich, którzy tutaj siedzimy, tych którzy odważyli się być przedsiębiorczy, którzy są tak niepopularni, że nie chcą żyć z socjali, a co więcej praca sprawia im frajdę, pozwala się rozwijać, spełniać marzenia i jeszcze mają odwagę się samorozwijać – mówiła dalej Jachira.

– Brawa dla wszystkich Polek i Polaków, którym się jeszcze chce – zakończyła. Liderzy Konfederacji bili zaś brawo. Grzegorz Braun zakrzyknął nawet „bis!”.

„@SlawomirMentzen zgubił w Sejmie teczkę z dokumentami do wystąpień! Znalazła je @JachiraKlaudia, przeczytała na mównicy sejmowej i od razu dostała brawa od @JkmMikke i @GrzegorzBraun_!” – skomentował na Twitterze wiceprezes wrocławskiego okręgu partii KORWiN Adam Rynkowski.

@SlawomirMentzen zgubił w Sejmie teczkę z dokumentami do wystąpień!Znalazła je @JachiraKlaudia, przeczytała na mównicy sejmowej i od razu dostała brawa od @JkmMikke i @GrzegorzBraun_! pic.twitter.com/pqXDrvMzuL — Adam Rynkowski (@RynkowskiAdam) October 12, 2022