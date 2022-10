Kongres partii KORWiN. Wybrano nowego prezesa [VIDEO]

REKLAMA

– 302 głosy za, 14 przeciw i 10 wstrzymujących się! – Marcin Sypniewski, który prowadził kongres partii KORWiN obwieścił, że w wyniku głosowania na nowego prezesa partii KORWiN wybrano Sławomira Mentzena.

– Dziękuję, na prawdę wam dziękuję za zaufanie i za wybór na prezesa największej, najliczniejszej, najsilniejszej i niedługo również najlepiej zorganizowanej partii tworzącej Konfederację – mówił w swoim pierwszym przemówieniu w roli prezesa Sławomir Mentzen.

Nowy prezes wygłasza pierwsze przemówienie. Ogłasza prawybory. pic.twitter.com/78bJ6GBF80 — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 15, 2022

– Jako pierwszy do partii KORWiN wprowadził mnie Przemysław Wipler, któremu bardzo dziękuję, bo zmieniło to moje życie póki co na lepsze. Natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby nie wcześniej, jeszcze w 2004 roku mojego światopoglądu, moich poglądów politycznych całkowicie nie ukształtował Janusz Korwin-Mikke – mówił dalej Mentzen. Gdy padło nazwisko założyciel partii KORWiN, na sali rozległy się oklaski.

Kongres partii KORWiN: