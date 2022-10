Nowy prezes partii KORWiN wyciąga rękę do Wolnościowców. „Wyborcy oczekują, że razem stawimy czoła socjalistom” [VIDEO]

REKLAMA

W swoim pierwszym przemówieniu w roli prezesa partii KORWiN Sławomir Mentzen mówił o potrzebie jedności w środowisku wolnościowym. Zwrócił się także do przedstawicieli drugiej liberalnej partii w Konfederacji – Wolnościowców Artura Dziambora.

– My tak naprawdę nie mamy powodów, żeby się o coś spierać. Wszyscy wierzymy w tą samą ideę. Po co się kłócić między sobą? Mało komu jest przeciwników? Mało komu jest socjalistów, etatystów i lewaków, z którymi należy się spierać? A może już żyjemy w pięknym, kapitalistycznym raju podatkowym, gdzie szanuje się wolność, własność i sprawiedliwość? Wydaje mi się, że tak dobrze jeszcze nie ma, że nie musimy walczyć między sobą skoro mamy tylu wrogów dookoła nas – mówił Sławomir Mentzen.

Mentzen: Wyborcy oczekują od nas jedności

Nowy prezes partii KORWiN zwrócił uwagę na to, że obecnie rządząca partia – PiS – jest już nawet „na lewo od SLD” jeśli chodzi o programy socjalne. Z kolei PO zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, to utrzyma programy PiS-u „i nawet je rozbuduje”.

– Czy w takich warunkach na prawdę komuś brakuje przeciwnika na zewnątrz, że szuka sporu w naszym własnym środowisku? Dlatego szkoda mi absolutnie każdej godziny poświęconej na jakiekolwiek spory, problemy i nieporozumienia. Mamy wszyscy jedną wspólną ideę – chcemy dumnej i bogatej Polski – zauważa Sławomir Mentzen.

Dalej nowy prezes mówił: – Wyborcy nie oczekują od nas tego byśmy się dzielili, byśmy rozdrabniali nasze siły. Wyborcy oczekują od nas jedności. Oczekują od nas tego, że razem stawimy czoła socjalistom i zaczniemy zmieniać Polskę na lepsze.

Mentzen: Wierzymy w potrzebę istnienia Konfederacji

Mentzen zauważa, że obecnie to partia KORWiN jest liczniejsza niż wszystkie inne konserwatywno-liberalne partie w polskim środowisku wolnościowym – nawet „razem wzięte”.

– Przetrwaliśmy organizacyjnie i ideowo. Nie skręciliśmy w lewo. Dalej stoimy na straży wolności, własności i sprawiedliwości – mówił nowy prezes.

Polityk powiedział także, że „jako jedyna partia konserwatywno-liberalna zachowaliśmy zdolność do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych z której świadomie i dobrowolnie rezygnujemy, wierząc w potrzebę istnienia Konfederacji”.

Mentzen: Jako prezes wyciągam rękę

– Stąd jako prezes już teraz najsilniejszej partii w naszym środowisku wyciągam rękę do wszystkich osób, które przez te lata przewinęły się przez nasze środowisko, przewinęły się przez te wszystkie partie polityczne w których byliśmy, a także do osób, które do tej pory nie zaangażowały się w politykę, ale podzielają nasze idee. Mamy miejsca wyborcze na naszych listach dla was wszystkich. Udostępniamy wam miejsca na naszych wszystkich listach w 20 okręgach wyborczych – mówił Mentzen.

– Nie ma znaczenia wasza legitymacja partyjna. Nie ma znaczenia, czy w sercu macie KaNaPowego feniksa, czy tego niepartyjnego KoLibra, czy może węża. Ważne, że wierzycie w nasze idee i chcecie realizować nasz wspólny program – powiedział prezes partii KORWiN.

– Dlatego zorganizujemy we wszystkich naszych 20 okręgach prawybory. Do tych prawyborów zapraszam wszystkie osoby, które przez te 30 lat przewinęły się przez nasze środowisko. Żadnego znaczenie nie mają wasze legitymacje partyjne – powtórzył Mentzen.

– Zapraszam wszystkim członków UPR, wszystkich członków KNP, wszystkich członków Wolnościowców, a w szczególności Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę oraz Dobromira Sośnierza – dodał jeszcze prezes Sławomir Mentzen.

