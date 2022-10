Pierwsze takie wydarzenie w niemieckim mieście [VIDEO]

REKLAMA

Pierwsze wezwanie do islamskiej modlitwy popłynęło w piątek z Centralnego Meczetu w Kolonii. Jak widać na filmiku zaśpiew muezzina o tym, że „Allach jest wielki” stało się wydarzeniem publicznym, a przyszło go słuchać także wielu Niemców, którzy m.in. rejestrowali wydarzenie swoimi telefonami.

Muezzin wyśpiewywał wezwanie muzułmanów do modłów przed centralnym meczetem Kolonii. To kolejny symbol islamizacji Europy. Jest to projekt „pilotażowy” realizowany wspólnie z miastem Kolonia. Burmistrz Kolonii Henriette Reker chwaliła ten „modelowy projekt” na Twitterze jako „oznakę szacunku”.

Meczet został otwarty w 2018 r. To budynek z 55-metrowymi minaretami i dużą 36-metrową kopułą, jeden z największych w Europie. Jego powierzchnia to 4500 m2. W Kolonii żyje około 100 000 muzułmanów, czyli 10 procent populacji miasta.

Projekt spotykał się z krytyką, zwłaszcza ze względu na powiązania polityczne tutejszych imamów z Turcją. Zarządza nim stowarzyszenie Ditib, które jest oskarżane w Niemczech o obronę interesów prezydenta Turcji Erdogana. Organizacja ta prowadzi w Niemczech 900 miejsc kultu. Na czele meczetów stoją głównie duchowni z Turcji.

W sumie w Niemczech mieszka od 5,3 do 5,6 miliona muzułmanów, czyli od 6,4 do 6,7 procent populacji i są to w dużej części Turcy. Trudno tego wydarzenia nie uznać za symbol. Kolonia była historycznie jednym z najważniejszych historycznych ośrodków chrześcijaństwa w Europie.

