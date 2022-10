Pożar w więzieniu dla więźniów politycznych. Świadkowie mówią o strzałach i obecności służb specjalnych [VIDEO]

REKLAMA

W więzieniu Evin w stolicy Iranu w sobotę wybuchł pożar; świadkowie mówią o strzałach z broni palnej i znajdujących się wokół zakładu karnego jednostkach irańskich służb specjalnych – poinformowała agencja Reutera, powołując się na publikowane w Internecie nagrania i relacje znajdujących się na miejscu osób.

Na zamieszczonych na Twitterze filmikach widać dym unoszący się nad położonym w Teheranie więzieniem Evin, w którym władze irańskie umieszczają m.in. więźniów politycznych – podał Reuters.

– Rodziny osadzonych zebrały się przed bramą więzienia; widzę dym i ogień, mnóstwo funkcjonariuszy służb specjalnych i ambulansów – przekazał świadek zdarzenia.

W więzieniu przebywa obecnie m.in. Siamak Namazi, posiadający obywatelstwo USA, mężczyzna oskarżany przez irańskie władze o szpiegostwo.

Służby bezpieczeństwa Iranu podały, że do pożaru doszło wskutek „niepokojów” i że został on już ugaszony przez pracującą na miejscu straż pożarną. Z kolei źródła irańskiej agencji IRNA mówią o zamieszkach w sekcji, w której przetrzymuje się „zbirów”.

The infamous Evin prison in Tehran is on fire. Gunfire heard. This is big. pic.twitter.com/oC0coITH6B

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 15, 2022