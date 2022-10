Czarna seria trwa. Kolejna śmierć turysty w Tatrach

REKLAMA

Ratownicy TOPR w niedzielę odnaleźli w rejonie Przełęczy pod Chłopkiem w Tatrach Wysokich ciało poszukiwanego od soboty turysty. Ciało mężczyzny zostało za pomocą śmigłowca przetransportowane do Zakopanego – przekazał ratownik dyżurny TOPR.

To już kolejny w ostatnich dniach śmiertelny wypadek w Tatrach. Ratownicy TOPR ponawiają apel o przemyślany dobór celów wycieczek, stosownie do panujących warunków oraz posiadanego sprzętu do zimowej turystyki i umiejętne posługiwanie się nim.

W piątek, 7 października, tak zwany zsuw śnieżny porwał turystę w rejonie Przełęczy Krzyżne w Tatrach Wysokich. Mężczyzna nie przeżył upadku z wysokości. Do kolejnej tragedii doszło w niedzielę na Rysach, gdzie zginął 30-letni mężczyzna, a w nocy z poniedziałku na wtorek również na Rysach zginęła turystka. W miniony piątek do śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. W ostatnim czasie do serii śmiertelnych wypadków doszło także w słowackiej części Tatr.

Wszystkie śmiertelne wypadki z ostatnich dni miały podobną przyczynę – niedostosowanie umiejętności do panujących, zimowych warunków i brak odpowiedniego wyposażenia.