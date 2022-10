Kowalski w RMF FM. Mazurek zadał proste pytanie. Zaskoczenia nie było [VIDEO]

REKLAMA

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski był gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Prowadzący chciał wypytać gościa o sprawy związane z jego resortem, bo Kowalski jest oskarżany o to, że nie ma pojęcia o rolnictwie. Zaskoczenia nie było – minister nie potrafił odpowiedzieć na zadane pytania i ostatecznie się obraził.

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa w pisowskim rządzie i poseł Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, gościł w radiu RMF FM. Polityk znany populistycznych i niemerytorycznych wypowiedzi zaliczył kolejny niezbyt udany występ w mediach.

W tym samym programie Kowalski plótł, że repolonizacja – jak warszawski rząd nazywa klasyczną dla systemów socjalistycznych nacjonalizację – m.in. sieci Żabka to dobry pomysł.

Teraz Janusz Kowalski postanowił rozwiać wszystkie złudzenia tych, którzy łudzili się, że jest odpowiednim człowiekiem na właściwym miejscu. Odkąd tylko poseł Solidarnej Polski objął urząd wiceministra w resorcie rolnictwa, pojawiały się głosy, że powierzono mu zadanie, na którym się nie zna. W RMF FM Kowalski udowodnił, że osoby, które zarzucały mu brak wiedzy, miały rację.

– Ile wynosi polski eksport produktów rolnych? – zapytał swojego gościa Mazurek.

– Panie redaktorze, ja nie będę odpowiadał na żadne testy – odpowiedział przedstawiciel warszawskiego rządu.

– Jest pan wiceministrem rolnictwa od rozwoju rynków rolnych… – kontynuował Mazurek, chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, które dla wiceministra rolnictwa powinno być proste.

– Nie będziemy się odpytywać – skwitował Kowalski, który najwyraźniej nie rozumie, że jako polityk jest zapraszany do radia właśnie po to, by odpowiadać na pytania.

– Jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. Ja pana nie pytam o przepis na renklody, ani nie pytam pana, jak robić grzybki w occie, chociaż to też przetwórstwo. Pytam o to, czym się pan zajmuje, zadaje najprostsze pytanie: ile ludzi w Polsce pracuje w rolnictwie? – nie dawał za wygraną redaktor.

Do samego końca Kowalski nie odpowiedział na żadne z pytań, tylko wykręcał się twierdząc, że Mazurek mu nie daje dojść do głosu, ale kiedy już dochodził do głosu, to… zgrywał obrażonego i nie odpowiadał merytorycznie.

Kowalski pięknie udowodnił, że może nadaje się do rzucania populistycznymi hasłami i budowania poczucia oblężonej twierdzy u swoich wyborców, ale już nie do konkretnej pracy w rządzie, a przynajmniej nie w tym resorcie.