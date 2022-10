Mentzen: „Nietrudno odnieść wrażenie, jakby światem rządziło jakieś potężne, złowrogie imperium zła” [VIDEO]

REKLAMA

– Chcemy tylko powrotu do normalności – mówił podczas sobotniego kongresu partii KORWiN nowo wybrany prezes tej formacji Sławomir Mentzen.

W sobotę, 15 października, odbył się Kongres partii KORWiN. Głównym punktem tego wydarzania był wybór nowego prezesa. Janusza Korwin-Mikke ustąpił, a jego następcą został Sławomir Mentzen.

Nowy prezes partii KORWiN zauważył, że „na świecie karierę, i to zawrotną, robi taka idea, że mamy nie mieć niczego i być szczęśliwi”.

– Mamy nie mieć samochodów, mamy nie latać samolotami, nie mieć wolności słowa, nie mieć gotówki, mamy nie mieć nic – wyliczał.

– Co jakiś czas powstaje jakiś wielki problem, pytanie czy prawdziwy, którego jedynym rozwiązaniem jest to, że należy drastycznie ograniczyć wolności obywatelskie, wprowadzić cenzurę, ograniczyć wolność słowa, zamknąć szkoły, zamknąć małe firmy, utrudnić ludziom możliwość przemieszczania się – wskazał.

– Jak się na to wszystko patrzy, co się dzieje od kilku lat na całym świecie, nietrudno odnieść wrażenie, jakby światem rządziło jakieś potężne, złowrogie imperium zła – ocenił Mentzen.

– Natomiast gdy widzę was tu tylu, w moim sercu budzi się zupełnie nowa nadzieja. Nie wszystko jest jeszcze stracone. Gdy widzę was tu tylu, widzę, że dalej są osoby mające bez wątpienia duszę rebeliantów, którzy chcą stawić czoła temu imperium zła oraz przywrócić normalność – zwrócił się do zebranych nowy prezes partii KORWiN.

– Właśnie, normalność. Chcemy tylko powrotu do normalności – podkreślił.

