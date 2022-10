Spadochroniarze bronią św. Michała Archanioła

REKLAMA

W sobotę 15 października we francuskiej miejscowości Les Sables-d’Olonne w regionie Wandei, odbyła się manifestacja w obronie pomnika św. Michała Archanioła. To patron miejscowego placu, kościoła i… francuskich spadochroniarzy. Monument nie spodobał się antyklerykałom ze Stowarzyszenia Wolnomyślicieli.

Doprowadzili oni do podjęcia przez sąd administracyjny w Nantes decyzji o jego usunięciu. Merostwo odwołało się tu do Rady Stanu. Administracyjny Sąd Apelacyjny w Nantes 16 września uznał, że obecność posągu Archanioła Saint–Michel na placu publicznym w Les Sables-d’Olonne narusza ustawę z 1905 roku o rozdziale państwa i Kościoła i nakazał merostwu rozbiórkę pomnika w ciągu sześciu miesięcy.

Sędziowie uznali, że postać św. Michała przywódcy hufców niebieskich, który walczy z szatanem i jego zwolennikami „jest częścią chrześcijańskiej ikonografii i dlatego ma charakter religijny”. Odrzucono argument gminy, że posąg i postać św. Michała mają także charakter „kulturowy, historyczny, tradycyjny i artystyczny”.

Sobotni marsz w obronie pomnika zorganizowało stowarzyszenie spadochroniarzy, którym święty Michał patronuje od 1948 roku. Zaproszono na niego mieszkańców i tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na współczesną dechrystianizację Francji. Patriotyczne spotkanie wsparły władze miasta, ale też szef departamentu Wandei Alain Leboeuf, co jest wydarzeniem jak na ten kraj i jego polityków dość wyjątkowym.

Yannick Moreau, mer Les Sables d’Olonne mówił, że „Republika jest świecka i jest to bezsporne, ale Francja jest chrześcijańska. Jeśli chcemy wymazać z niej wszystkie symbole religijne chrześcijaństwa, to już nie mieszkamy we Francji, ale w Afganistanie!”.

Szef regionu Leboeuf w liście do Wandejczyków napisał z kolei, że posąg św. Michała „jest elementem naszego dziedzictwa wykraczając daleko poza symbolikę religijną”. Dodał, że spotkanie patriotyczne ma być odpowiedzią dla tych, którzy „atakują nasze dziedzictwo, nasze korzenie kulturowe i nasze tradycje regionalne. Laicyzm to wolność do wiary lub niewiary, ale nie może być negacją naszej historii”.

Jean-Michel Bruel, prezes stowarzyszenia spadochroniarzy i operacji specjalnych – ASP OPEX, mówił, że obchody Dnia Świętego Michała to także obrona „naszych tradycji i ponad 75-letniej tradycji Jego patronowania jednostkom specjalnym”.

Aux Sables d'Olonne, les paras fêtent saint Michel, la statue ne bougera pas ! – #LesSablesdOlonne #saintMichel #parashttps://t.co/Jgn4ogcglr

A en voir la ferveur de l'assistance et la hauteur des propos, gageons que la prochaine fête parachutiste de la Saint-Michel dans u… pic.twitter.com/UkdVEiFsPv — Boulevard Voltaire (@BVoltaire) October 15, 2022

Ce qui arrive à la #statue #SaintMichel des Sables d’Olonne peut arriver dans toutes les communes de France si nous nous laissons intimider par les ayatollahs de la #CancelCulture … Rejoignons la marche populaire organisée par les #parachutistes sablais samedi à 10H ! pic.twitter.com/bybkOEszdB — Yannick MOREAU ن (@YannickMOREAU) October 12, 2022

