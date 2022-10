Europoseł pyta o ważne testy szczepionek na covid. Przedstawicielka Pfizera: Nie było [VIDEO]

REKLAMA

Niderlandzki europoseł zapytał przedstawicielkę Pfizera, czy szczepionka na covid była testowana pod kątem zatrzymania transmisji wirusa przed wprowadzeniem jej na rynek. Odpowiedź jest zaskakująca.

Eurodeputowany Rob Roos zapytał przedstawicielkę firmy Pfizer Janine Small, czy szczepionki produkowane przez jej koncern były kiedykolwiek testowane pod kątem zatrzymania transmisji wirusa przed wprowadzeniem ich na rynek.

Polityk z Niderlandów miał okazję zadać to pytanie podczas prac specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. covida. Pierwotnie na komisji miał się pojawić szef koncernu Pfizer Albert Bourla, który miał odpowiadać na pytania o zakup szczepionek przez UE.

Ostatecznie jednak komisja musiała zadowolić się obecnością przedstawicielki, bo Bourla się nie pojawił. Nie przeszkodziło to jednak w wyciągnięciu odpowiedzi na trudne pytania.

– Do pani, pani Small, mam następujące krótkie pytanie, na które chciałbym otrzymać jasną odpowiedź. Czy szczepionka Covid firmy Pfizer, zanim weszła na rynek, była testowana pod kątem zatrzymania przenoszenia wirusa? – zapytał Jasmine Small europoseł Rob Roos.

– Jeśli nie, proszę to wyraźnie powiedzieć. Jeśli tak, to czy jest Pani skłonna udostępnić te dane tej komisji? I naprawdę chcę uzyskać prostą odpowiedź. Czekam na nią z niecierpliwością – podkreślił.

Odpowiedź przedstawicielki Pfizera może szokować, bo powiedziała „nie”. – Musieliśmy naprawdę poruszać się z prędkością nauki, aby naprawdę zrozumieć, co dzieje się na rynku – argumentowała.

„To jest skandaliczne. Miliony ludzi na całym świecie czuły się zmuszone do szczepień z powodu mitu, że „robisz to dla innych”. Teraz okazało się, że jest to tanie kłamstwo. To powinno być ujawnione” – komentował później na Twitterze polityk z Królestwa Niderlandów.

🚨 BREAKING:

In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.

"Get vaccinated for others" was always a lie.

The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.

The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO

— Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022