Prezydent Duda: Bezpieczeństwo żywnościowe jest poważnie zagrożone

Andrzej Duda podczas World Food Forum w Rzymie stwierdził, że „agresja na Ukrainę prowadzi do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Ukraińców, ale aż 345 milionów ludzi w 82 krajach”.

– Bez wątpienia tym najistotniejszym elementem tutaj jest bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój. Nauka, innowacje, inwestycje są istotne dla wypracowania rozwiązań, które służą człowiekowi, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Dlatego cieszę się, że w programie forum przewidziano dyskusje na te wszystkie tematy. Liczę, że pomogą one zidentyfikować działania potrzebne do dostosowania systemów żywnościowych do potrzeb zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie – mówił we Włoszech Andrzej Duda.

– Bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo poważnie zagrożone, szczególnie wprost mówiąc, w efekcie napędzanej imperialistyczną pychą zbrodniczej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, która w tak silny sposób dotyka tę część Europy, w której ja żyje wraz ze wszystkimi Polakami, w której żyją narody naszej części Europy – stwierdził prezydent Polski.

Andrzej Duda: Bezpieczeństwo żywnościowe jest poważnie zagrożone

– Agresja na Ukrainę prowadzi do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Ukraińców, ale aż 345 milionów ludzi w 82 krajach. W tej efekcie liczba osób cierpiących chroniczny głód, może wzrosnąć nawet o 47 milionów w skali świata. Wbrew sianej przez Rosję dezinformacji obwiniającej o to Zachód. To nie sankcje, ale rosyjskie działania przyczyniły się do tak znacznego spadku dostępności i wzrostu cen żywności, nawozów i nośników energii, których Rosja jest ważnym eksporterem – mówił dalej warszawski polityk.

Najwyższy polski urzędnik twierdzi, że Polska podejmuje szereg różnych czynności, by zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe.

– Podejmujemy szereg innych wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i dostosowania systemów żywnościowych do potrzeb zrównoważonego rozwoju. Rozwijamy eksport wysokiej jakości żywności produkcji rolnych i nawozów. Wspieramy działania zapobiegające niedożywieniu dzieci i młodzieży oraz ograniczające marnotrawstwo żywności – mówił Duda w Rzymie.