Przykładowe keto dania, dzięki którym schudniesz

Dieta ketogeniczna to absolutny hit ostatnich miesięcy czy nawet ostatniego roku. Rozejrzyj się dookoła, a z pewnością znajdziesz w swoim otoczeniu choć jedną osobę, która stosuje ketogeniczne zasady żywienia. Przypomnijmy – keto dieta polega na spożywaniu dużej ilości dobrej jakości tłuszczu i minimalnej ilości węglowodanów. Białka są po środku – należy wybierać wysokiej jakości białka ze sprawdzonych źródeł.

Tłuszcz jest najlepszym nośnikiem smaku. Nic więc dziwnego, że keto posiłki są różnorodne i smaczne. Co takiego można jeść stosując dietę ketogeniczną? Oto kilka przykładów!

Keto pizza

Kto nie lubi pizzy? Bardzo często na zwykłych dietach pizza jest największym grzechem i powodem, dla którego porzuca się dietę. Ketogeniczne żywienie pozwala na spożywanie pizzy od czasu do czasu – pod warunkiem, że jest to wersja keto. Jak taką przygotować? Klucz tkwi w spodzie do pizzy, który można przygotować z kalafiora czy z piersi kurczaka i mozzarelli. Do tego wystarczy dobrać niskowęglowodanowe dodatki, jak salami, pepperoni, papryka, brokuły, pomidor, boczek, szpinak, oliwki czy wołowina, wieprzowina, ser feta czy parmezan.

Brzmi smacznie? Zdecydowanie powinieneś wypróbować jeden z przepisów na keto pizzę.

Keto burger

To kolejny z winowajców odpuszczania diety przez miłośników tego amerykańskiego dania. Na diecie ketogenicznej można jeść burgery, w których zwykła bułka zostaje zastąpiona ketogenicznym odpowiednikiem (z mąki migdałowej, babki jajowatej, mąki migdałowej i siemienia lnianego) lub liśćmi sałaty. Mięso wołowe, ser żółty, bekon, pikle (w zalewie bez cukru), oliwki, mozzarella czy pomidor to idealne składniki, z których można przygotować dobrego burgera. Keto burger syci na dłużej niż zwyczajny, z bułką pełną węglowodanów.

Zapiekanka z mięsem i szpinakiem

Mięso mielone można wykorzystać na keto diecie na tysiąc różnych sposobów. Jednym z nich jest zapiekanka z mięsa mielonego, pomidorów, mozzarelli, szpinaku i czosnku. Jeśli ktoś nie może obejść się bez makaronu – można wzbogacić danie makaronem konjac, który nie zawiera węglowodanów. Można również przygotować keto makaron, z jajka i mozzarelli.

Gołąbki ketogeniczne

Nasze klasyczne gołąbki są prawie idealne dla ketogeników. Wystarczy zastąpić zwykły ryż wersją ketogeniczną, czyli ryżem z… kalafiora. Do mięsa mielonego i ryżu ketogenicznego można dodać ser żółty lub mozzarellę, odrobinę mielonej słoniny (by podbić zawartość tłuszczu) i gotowe. Sos pomidorowy można wzbogacić odrobiną tłustej śmietany i pyszny obiad keto gotowy!

Schabowy w keto panierce

Kotlety schabowe to jedno z ulubionych dań w polskich domach. Tradycyjnego schabowego smaży się w panierce z bułki tartej. W wersji keto nadal schabowego można smażyć na smalcu, ale panierkę należy zastąpić ketogeniczną wersją: np. z drobno mielonej prażonej skórki wieprzowej czy z mąki kokosowej połączonej z babką jajowatą. Do usmażonego schabowego można dobrać ulubioną sałatkę czy mizerię z ogórka i tłustej śmietany. Pomysł na niedzielny keto obiad gotowy!

Pierś z kurczaka w sosie grzybowym

To kolejny pomysł na smaczny posiłek. Piersi z kurczaka wystarczy zamarynować w czosnku i oliwie, usmażyć na złoto na smalcu lub maśle. Dzięki leśnym grzybom lub pieczarkom i kwaśnej śmietanie można wzbogacić mięso bardzo dobrym, aromatycznym i w 100% ketogenicznym sosem.

To tylko kilka propozycji, które można przygotowywać stosując dietę ketogeniczną. Pomysłów na znakomite dania można znaleźć mnóstwo. Dzięki nim można zdrowo i skutecznie schudnąć, a przy tym naprawdę smacznie!

Więcej pomysłów na zdrowy keto jadłospis można znaleźć na stronie https://ketodietetyk.pl/przepisy/ – kliknij i dowiedz się więcej. Smacznego!