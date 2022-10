Przywrócenie normalności, ograniczenie wydatków, niskie i proste podatki. Mentzen przedstawia postulaty [VIDEO]

REKLAMA

Sławomir Mentzen, nowy prezes partii KORWiN, gościł w Radiu ZET, gdzie przedstawił najważniejsze postulaty wolnościowego ugrupowania.

W programie „Gość Radia ZET” Mentzen został zapytany, z jakimi hasłami Konfederacja pójdzie do wyborów. Polityk zaznaczył, że do wyborów jeszcze około roku, dlatego w tym momencie nie można przesądzać finalnych postulatów. Użył piłkarskiego porównania i podkreślił, że żaden trener nie byłby w stanie podać, w jaki sposób, jakim składem, rozegra ważny mecz, który odbędzie się za rok.

Podkreślił jednak, że na ten moment postulaty wchodzącej w skład Konfederacji partii KORWiN są jasne.

Postulaty Mentzena

– Niskie i proste podatki, ograniczenie większości wydatków, zmniejszenie biurokracji, sprawienie, żeby polska armia wreszcie była silna i samodzielna, walka o polską suwerenności, nieoddawanie UE kompetencji, walka o polską elektrownię jądrową – wymienił na szybko pięć postulatów Mentzen.

Ponadto wskazał, że za wszelką cenę trzeba się skupić na rozwoju gospodarczym, a ten można osiągnąć poprzez „przywrócenie normalności”.

– Nie możemy krępować przedsiębiorców zbyt wieloma regulacjami. Podatki powinny być proste i niskie. Po to, żeby polskie firmy mogły skupić się na konkurowaniu jakością swoich produktów i usług, żeby mogły budować naszą gospodarkę – mówił Mentzen.

Na uwagę prowadzącego rozmowę red. Bogdana Rymanowskiego, że w dzisiejszych czasach – inflacji, drożyny, braku węgla i horrendalnych cen energii – trudno o spełnienie tych postulatów, Mentzen odparł, że „inflacja to skutek błędnej polityki zarówno monetarnej, jak i fiskalnej wszystkich poprzednich rządów”.

– W związku z tym należy przywrócić normalność i nie robić tego typu eksperymentów (…) Nikt polskiemu rządowi nie kazał drukować setek miliardów złotych, nikt nie kazał wprowadzać kolejnych podwyżek i komplikacji podatków. Nikt nam nie kazał wpuszczać na rynek mnóstwo pustego pieniądza oraz nowych zasiłków, które zwiększają niestety inflację. To są nasze decyzje, naszego rządu i teraz będziemy ponosić ich konsekwencje – podkreślił Mentzen.

Mentzen o inflacji

W dalszej części programu Rymanowski zapytał Mentzena, jaka jest recepta na natychmiastowe stłumienie inflacji.

Prezes partii KORWiN szcze przyznał, że ot tak nie da się tego zrobić. – To tak jakby przyszedł pacjent do lekarza z zaawansowanym rakiem płuc i zapytał, co robić. A lekarz by odpowiedział, że nie trzeba było przez 30 lat palić papierosów.

– Nie da się inflacji zwalczyć z dnia na dzień. To jest choroba całej naszej gospodarki, to choroba, którą rozwija się przez kilka lat. A potem niestety walczy się z nią przez kilka lat – tłumaczył Mentzen.

Inflację można zwalczyć – mówił Mentzen – albo poprzez zmniejszenie ilości pieniądza na rynku, albo poprzez większą ilość dóbr na nim. Wskazał, że ściągnąć pieniądze z rynku próbował prezes NBP Adam Glapiński poprzez podwyżkę stóp procentowych i działanie to mogłoby być skuteczne, ale nie było, bo rząd jednocześnie wykonywał ruchy sprzeczne i dosypywał kolejne pieniądze (np. 14. emerytura, dodatek węglowy, rozszerzenie programów socjalnych – itd.). Efekt jest taki, że mamy i wysoką inflację, i wysokie stopy procentowe, przez które Polacy płacą wysokie raty kredytów.

Ponadto Mentzen powiedział, że pieniądze z programu 500+, który nie poprawia dzietności, więc jest nieskuteczny, należałoby przeznaczyć na elektrownię jądrową. Za „niepotrzebne w tym momencie” uznał 13. i 14. emeryturę, bo seniorzy „najmniej tracą na inflacji” – emerytury i tak mają waloryzowane co roku, a ponadto nie ponoszą wysokich kosztów kredytów, gdyż w przeważającej większości mieszkania mają na własność.